В Україні – майже 12 тисяч випадків коронавірусу за добу

Станом на ранок неділі, 17 жовтня, в Україні підтверджено 2 635 170 випадків коронавірусної інфекції. За останню добу виявили 11 288 нових хворих, ще 219 осіб померло. Про це інформує пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Протягом 16 жовтня в Україні провели понад 72 970 тестувань, які виявили 11 288 нових випадків Covid. Серед нових хворих – 1086 дітей та 154 медпрацівники. Також за останню добу до медзакладів госпіталізували 4 747 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1396), Харківській (948), Донецькій (934), Дніпропетровській (748) і Запорізькій (678) областях.

Загалом від ускладнень, спричинених Covid-19, померли 60 633 (+219 за останню добу). Натомість побороли недугу 2 322 456 людей (+3 541 особи за останню добу).

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Кількість захворювань в регіонах за добу: