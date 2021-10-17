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В Україні – майже 12 тисяч випадків коронавірусу за добу

Аліса Белей

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Станом на ранок неділі, 17 жовтня, в Україні підтверджено 2 635 170 випадків коронавірусної інфекції. За останню добу виявили 11 288 нових хворих, ще 219 осіб померло. Про це інформує пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Протягом 16 жовтня в Україні провели понад 72 970 тестувань, які виявили 11 288 нових випадків Covid. Серед нових хворих – 1086 дітей та 154 медпрацівники. Також за останню добу до медзакладів госпіталізували 4 747 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1396), Харківській (948), Донецькій (934), Дніпропетровській (748) і Запорізькій (678) областях.  

Загалом від ускладнень, спричинених Covid-19, померли 60 633 (+219 за останню добу). Натомість побороли недугу 2 322 456  людей (+3 541 особи за останню добу).

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Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ – 451 випадок;
  • Вінницька область – 178 випадків;
  • Волинська область – 269 випадків;
  • Дніпропетровська область – 748 випадків;
  • Донецька область – 934 випадки; 
  • Житомирська область – 258 випадків;
  • Закарпатська область – 68 випадків;
  • Запорізька область – 678 випадків;
  • Івано-Франківська область – 283 випадки;
  • Київська область – 334 випадки;
  • Кіровоградська область – 72 випадки;
  • Луганська область – 297 випадків;
  • Львівська область – 588 випадків;
  • Миколаївська область – 294 випадки;
  • Одеська область – 1 396 випадків;
  • Полтавська область – 310 випадків;
  • Рівненська область – 309 випадків;
  • Сумська область – 638 випадків;
  • Тернопільська область – 344 випадки;
  • Харківська область – 948 випадків;
  • Херсонська область – 609 випадків;
  • Хмельницька область – 384 випадки;
  • Черкаська область – 334 випадки;
  • Чернівецька область – 436 випадків;
  • Чернігівська область – 128 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, у МОЗ попереджали, що нова хвиля коронавірусу розпочнеться ще до початку осені. Такий свій прогноз міністерство пояснювало активним поширенням штаму «Дельта».

Зараз у Міністерстві охорони здоров’я зауважують: 98% госпіталізованих covid-хворих є невакциновані, а майже 99% померлих від цієї недуги віком 60+ також не мали щеплень.

Через ріст захворюваності державна комісія ТЕБ і НС перевела всю Україну у «жовту» зону епіднебезпеки. Карантин посилили з 23 вересня, втім дотепер чимало регіонів стали відповідати «помаранчевій» зоні. Першою областю, яка перейшла у найсуворішу «червону» зону, стала Херсонщина. Тут локдаун почався з 15 жовтня.

З 18 жовтня п’ять областей України – у «червоній» зоні Covid-19. Таке рішення прийняли на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

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