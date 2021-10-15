Пандемія коронавірусу забрала життя 60 тисяч українців

Станом на ранок п’ятниці, 15 жовтня, в Україні лабораторно підтвердили 13 624 нові випадки коронавірусу. За добу померли 202 хворих, а загалом за весь час пандемії – уже понад 60 тисяч українців. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.
Загалом в Україні коронавірусом заразились вже 2 610 899 людей. Протягом четверга, 14 жовтня, діагноз встановили ще 13 624 новим хворим, серед них 170 медиків та 1177 дітей.
Одужали за останню добу 4591 пацієнт. Від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 202 хворих.
Найбільше нових хворих виявили у Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Житомирській, Донецькій і Львівській областях.
Загалом від ускладнень, спричинених Covid-19, померли 60 137 людей, натомість одужали 2 316 582 українці.
Ситуація з Covid за останню добу (випадки/друге щеплення):
- Харківська обл. – 1492/1066
- Дніпропетровська обл. – 1332/2046
- Запорізька обл. – 927/750
- Житомирська обл. – 860/328
- Донецька обл. – 816/247
- Львівська обл. – 816/398
- Одеська обл. – 753/1274
- Херсонська обл. – 709/456
- Сумська обл. – 681/177
- Хмельницька обл. – 655/363
- Чернівецька обл. – 579/617
- Тернопільська обл. – 514/829
- м. Київ – 456/917
- Київська обл. – 391/734
- Чернігівська обл. – 330/113
- Рівненська обл. – 308/518
- Івано-Франківська обл. – 290/698
- Волинська обл. – 284/519
- Черкаська обл. – 274/562
- Вінницька обл. – 270/458
- Миколаївська обл. – 237/495
- Полтавська обл. – 230/772
- Луганська обл. – 213/227
- Закарпатська обл. – 129/377
- Кіровоградська обл. – 78/253
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, у МОЗ попереджали, що нова хвиля коронавірусу розпочнеться ще до початку осені. Такий свій прогноз міністерство пояснювало активним поширенням штаму «Дельта».
Зараз у Міністерстві охорони здоров’я зауважують: 98% госпіталізованих covid-хворих є невакциновані, а майже 99% померлих від цієї недуги віком 60+ також не мали щеплень.
Через ріст захворюваності державна комісія ТЕБ і НС перевела всю Україну у «жовту» зону епіднебезпеки. Карантин посилили з 23 вересня, втім дотепер чимало регіонів стали відповідати «помаранчевій» зоні. Першою областю, яка перейшла у найсуворішу «червону» зону, стала Херсонщина. Тут локдаун почався з 15 жовтня.
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Наталя Дуляба