Пандемія коронавірусу забрала життя 60 тисяч українців

Станом на ранок п’ятниці, 15 жовтня, в Україні лабораторно підтвердили 13 624 нові випадки коронавірусу. За добу померли 202 хворих, а загалом за весь час пандемії – уже понад 60 тисяч українців. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Загалом в Україні коронавірусом заразились вже 2 610 899 людей. Протягом четверга, 14 жовтня, діагноз встановили ще 13 624 новим хворим, серед них 170 медиків та 1177 дітей.

Одужали за останню добу 4591 пацієнт. Від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 202 хворих.

Найбільше нових хворих виявили у Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Житомирській, Донецькій і Львівській областях.

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Загалом від ускладнень, спричинених Covid-19, померли 60 137 людей, натомість одужали 2 316 582 українці.

Ситуація з Covid за останню добу (випадки/друге щеплення):

Харківська обл. – 1492/1066

Дніпропетровська обл. – 1332/2046

Запорізька обл. – 927/750

Житомирська обл. – 860/328

Донецька обл. – 816/247

Львівська обл. – 816/398

Одеська обл. – 753/1274

Херсонська обл. – 709/456

Сумська обл. – 681/177

Хмельницька обл. – 655/363

Чернівецька обл. – 579/617

Тернопільська обл. – 514/829

м. Київ – 456/917

Київська обл. – 391/734

Чернігівська обл. – 330/113

Рівненська обл. – 308/518

Івано-Франківська обл. – 290/698

Волинська обл. – 284/519

Черкаська обл. – 274/562

Вінницька обл. – 270/458

Миколаївська обл. – 237/495

Полтавська обл. – 230/772

Луганська обл. – 213/227

Закарпатська обл. – 129/377

Кіровоградська обл. – 78/253

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, у МОЗ попереджали, що нова хвиля коронавірусу розпочнеться ще до початку осені. Такий свій прогноз міністерство пояснювало активним поширенням штаму «Дельта».

Зараз у Міністерстві охорони здоров’я зауважують: 98% госпіталізованих covid-хворих є невакциновані, а майже 99% померлих від цієї недуги віком 60+ також не мали щеплень.

Через ріст захворюваності державна комісія ТЕБ і НС перевела всю Україну у «жовту» зону епіднебезпеки. Карантин посилили з 23 вересня, втім дотепер чимало регіонів стали відповідати «помаранчевій» зоні. Першою областю, яка перейшла у найсуворішу «червону» зону, стала Херсонщина. Тут локдаун почався з 15 жовтня.

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