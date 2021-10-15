Депутати візьмуться вирішувати, чи демонтовувати пам’ятник Моцарту у Львові

Петиція про демонтаж пам’ятника Францу Ксаверу Моцарту із площі Маланюка набрала необхідні 500 голосів, тому її мають винести на розгляд Львівської міськради. Про це повідомляє Львівський портал.

Петицію із пропозицією демонтувати з площі Маланюка пам’ятник сину Моцарта у Єдиній системі місцевих петицій зареєстрували 30 серпня, через кілька днів після його офіційного відкриття.

Ініціатором такої ідеї стала львів’янка Наталія Криничанка – мисткиня, виконавиця авторських пісень. Вона вважає, що пам’ятник Францу Ксаверу Моцарта спотворює історичний та мистецький простір Львова, тому пропонувала його демонтувати.

Станом на 15 жовтня петиція зібрала 502 із 500 необхідних голосів. Тепер її мають винести на розгляд сесії Львівської міської ради.

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Нагадаємо, пам’ятник Францу Ксаверу Моцарту, сину легендарного композитора, на площі Маланюка у Львові відкрили 26 серпня, оскільки цьогоріч минає 230 річниця з його уродин. Видатний піаніст, композитор і педагог прожив майже 30 років на Галичині, більшість часу – у Львові. Саме тут він зі вчителя музики став однією зі знакових культурних постатей краю.

Саму скульптуру створив відомий митець із Зальцбурга Себастьян Швайкерт і подарував її Львову. Місто не витрачало коштів на транспортування чи встановлення пам’ятника.

Тим часом встановлення пам’ятника викликало у Львові значну дискусію, адже частина львів’ян не сприйняла таке мистецьке бачення Франца Ксавера Моцарта. У соцмережах люди «охрестили» скульптуру «чупакаброю» і стверджували, що скульптура у такому вигляді є знущанням над містом.

Зі свого боку мистецтвознавці кажуть, що скульптура зробила свою місію, адже викликала зацікавлення серед громади. Але разом із тим зауважують, що не сприйняли львів’яни пам’ятник через недостатню неосвіченість і примітивне сприйняття мистецтва.

Сам автор скульптури також відреагував на гостру дискусію, що виникла серед львів’ян. Він зауважив: усвідомлює що Моцарт для містян виглядає чужинцем, але закликав їх дати скульптурі час, аби зрозуміти її.

Символізм встановленого пам’ятника: за задумом автора, в основі скульптури – сам Франц Ксавер Моцарт, зображений із завеликою бароковою перукою, яка символізує його зв’язок з легендарним батьком. Під перукою чітко проглядається портрет композитора у типовому образі композитора доби романтизму, що символізує зміну мистецьких епох.

Легка танцювальна поза та театральний диригентський жест означають зв’язок Моцарта-молодшого зі Львовом. Йдеться про час, коли він декілька років поспіль був капельмейстером, а пізніше – головним диригентом Цісарсько-королівського привілейованого міського театру, а також диригентом та засновником відомого у Львові Товариства св. Цецилії.

Пам’ятник фактично має суцільний чорний колір, хоча у презентованій раніше візуалізації половина мала золотисте забарвлення. Скульптура стоїть без постаменту, що уособлює рівність з усіма жителями Львова. На колінах Моцарт тримає ноти.

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Фото: ЛМР