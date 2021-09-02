Розумію, що Моцарт виглядає чужинцем, але дайте йому час, – автор встановленої у Львові скульптури

Австрійський митець, автор пам’ятника сину Моцарта Себастьян Швайкерт прокоментував жваву дискусію, яка розгорілась серед львів’ян, та ідею демонтувати нещодавно встановлену скульптуру з площі Маланюка. Про це повідомляє Львівський портал.

Себастьян Швайкерт розповів, що дискусія, яка виникає довкола творів мистецтва, зокрема сучасного, є звичною практикою у європейських містах. Тому саме завдяки такому обговоренню вдасться привернути увагу до символізму та образів, які заклав автор у своїй скульптурі, краще їх пояснити.

«Моя скульптура не може говорити, тому мусить робити це образами, формами, алегоріями. Я радий, що вона спочатку викликала у Львові таке непорозуміння, адже дискусія приведе нас до якоїсь розмови про це… Одним із таких образів є велетенська рука – своєрідна претензія до ще 11-річного Франца Ксавера Моцарта, коли він був змушений диригувати новий твір Гайдна, відповідаючи очікуванням. У руках скульптури немає палички, але таким чином вона є відкрита до всього нового… Також невипадковим є й те, що скульптура не стоїть на постаменті. Таким чином я хотів показати, що Франц Ксавер Моцарт стоїть на рівні з іншими мешканцями Львова, адже він сам жив у цьому місті протягом 30 років», – відзначив скульптор 2 вересня під час онлайн-дискусії Твого міста.

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Водночас Себастьян Швайкерт зауважив, що розуміє, що встановлений пам’ятник сину Моцарта виглядає для львів’ян чужим, проте попросив дати час, аби зрозуміти його.

«Я розумію, що зараз Моцарт виглядає там чужинцем, але дайте йому час і ви до нього звикнете. Біля нього треба постояти, пожити. А демонтувати скульптуру можна і через 10 чи 20 років», – сказав митець.

«Я як митець намагався залишити максимум простору для діалогу. На площі, наприклад, є достатньо місця для іншого твору – нехай там встановить пам’ятник інший український митець», – додав Себастьян Швайкерт.

Нагадаємо, пам’ятник Францу Ксаверу Моцарту на площі Маланюка у Львові відкрили 26 серпня, оскільки цьогоріч минає 230 річниця з його уродин. Видатний піаніст, композитор і педагог прожив майже 30 років на Галичині, більшість часу – у Львові. Саме тут він зі вчителя музики став однією зі знакових культурних постатей краю.

Саму скульптуру створив відомий митець із Зальцбурга Себастьян Швайкерт і подарував її Львову. За попередніми даними, місто не витрачало коштів на транспортування чи встановлення пам’ятника.

Тим часом встановлення пам’ятника викликало у Львові значну дискусію, адже частина львів’ян не сприйняла таке мистецьке бачення Франца Ксавера Моцарта. У соцмережах люди «охрестили» пам’ятник «чупакаброю» і стверджували, що скульптура у такому вигляді є знущанням над містом.

Зі свого боку мистецтвознавці кажуть, що скульптура зробила свою місію, адже викликала зацікавлення серед громади. Але разом із тим зауважують, що не сприйняли львів’яни пам’ятник через недостатню неосвіченість і примітивне сприйняття мистецтва.

Через чотири дні після встановлення скульптури львів’яни зареєстрували електронну петицію з вимогою демонтувати її з площі Маланюка. Під нею підписались уже понад дві сотні людей, а для того, аби таку ініціативу розглянула Львівська міськрада, потрібно 500 голосів.

Символізм встановленого пам’ятника: за задумом автора, в основі скульптури – сам Франц Ксавер Моцарт, зображений із завеликою бароковою перукою, яка символізує його зв’язок з легендарним батьком. Під перукою чітко проглядається портрет композитора у типовому образі композитора доби романтизму, що символізує зміну мистецьких епох.

Легка танцювальна поза та театральний диригентський жест означають зв’язок Моцарта-молодшого зі Львовом. Йдеться про час, коли він декілька років поспіль був капельмейстером, а пізніше – головним диригентом Цісарсько-королівського привілейованого міського театру, а також диригентом та засновником відомого у Львові Товариства св. Цецилії.

Пам’ятник фактично має суцільний чорний колір, хоча у презентованій раніше візуалізації половина мала золотисте забарвлення. Скульптура стоїть без постаменту, що уособлює рівність з усіма жителями Львова. На колінах Моцарт тримає ноти.

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Фото: ЛМР