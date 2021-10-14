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Центр легеневого здоров’я у Львові на 100% заповнений хворими на Covid

Вероніка Рой

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У Центрі легеневого здоров’я, що у Львові на вул. Зеленій, повністю заповнені ліжкомісця для пацієнтів з коронавірусною інфекцією. У медкзакладі зараз перебуває 270 пацієнтів. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник голови Львівської ОДА Іван Собко.

За його словами, із усіх пацієнтів Covid-відділення Центру легеневого здоров’я лише 2% мають щеплення.

«Інформація виключно для тих, хто має сумніви щодо доцільності вакцинації. Центр легеневого здоров’я у Львові заповнений на 100%. Тут перебувають 270 пацієнтів. Лікарі стверджують, що лише 2% з усіх госпіталізованих мають щеплення. Вакцинуйтеся – збережіть життя собі і близьким!», – написав Іван Собко.

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Напружена ситуація із завантаженістю Covid-стаціонарів не лише у Центрі легеневого здоров’я. Так, через зростання захворюваності на коронавірус у лікарні швидкої медичної допомоги Львова розгортають додаткові ліжкомісця. Загалом для Covid-пацієнтів у цьому медзакладі буде облаштовано 1000 ліжок.

Зараз на Львівщині хворих шпиталізують вже до 21 лікарні, з кожним днем завантаженість медзакладів стрімко зростає. Станом на 14 жовтня, за даними ЛОДА, завантаженість стаціонарів хворими на коронавірус сягла 59,79%.

У лікарнях перебуває 2541 пацієнт з Covid. З них 181 особа – в реанімації, до апаратів штучної вентиляції легень підключена 51 людина. Протягом 13 жовтня до медзакладів області госпіталізували 318 людей.

Нагадаємо, у Львові досі пацієнтів із коронавірусом приймала лише лікарня швидкої допомоги на вул. Миколайчука. Нещодавно тут навіть утворилась черга зі «швидких», які привезли хворих.

Проте з 6 жовтня госпіталізацію пацієнтів із Covid знову відновила 8-ма міська лікарня на вул. Навроцького, згодом до неї додались 1-ша і 5-та міські лікарні. Також вагітних із коронавірусом віднедавна почав приймати перинатальний центр на вул. Вашингтона.

Розгортають додаткові ліжкоміжця і у низці центральних райлікарень в області.

Додамо, нова хвиля коронавірусу на Львівщині почалась фактично із кінця серпня. Медики прогнозують, що вона буде важчою, ніж усі попередні.

Вже на кінець вересня – початок жовтня показник захворюваності перетнув позначку у 1000 хворих за добу. Протягом 7 жовтня виявили 1237 нових недужих, що є найбільшим показником щонайменше із травня.

95% хворих на Львівщині зараз інфіковані штамом «Дельта».

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Фото: ЛОДА

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