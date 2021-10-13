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Ситуація – напружена. У лікарні швидкої допомоги Львова розгортають додаткові ліжкомісця для Covid-хворих

Вероніка Рой

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У зв’язку із зростанням захворюваності на коронавірусну інфекцію у Клінічній лікарні швидкої медичної допомоги Львова розгортають додаткові ліжкомісця. Загалом для Covid-пацієнтів у цьому медзакладі буде облаштувано 1000 ліжок. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив генеральний директор лікарні Олег Самчук.

За його словами, ситуація у лікарні – вкрай напружена. Щодня у медзаклад госпіталізують вдвічі більше пацієнтів із Covid, аніж виписуємо.

Наразі у лікарні швидкої медичної допомоги є понад 700 ліжкомісць для хворих на коронавірус, з яких більша половина – зайнята. Втім через зростання захворюваності це число мають намір збільшити до 1000.

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«Якщо раніше це було по 30-40 людей на добу, уже маємо рекордну цифру – 81! Враховуючи ці темпи, ми розуміємо, що повна завантаженість ліжок, а зараз їх 730 – лише питання часу. Тому ми починаємо розгортати додаткові місця. Усього під ковід їх буде 1000. Станом на сьогодні у нас 488 пацієнтів з пневмоніями, у 458 – з позитивними ПЛР-тестами. 42 людини в реанімації, 12 – на штучній вентиляції легень»,  – наголошує Олег Самчук.

Він зауважив, що до лікування пацієнтів у Сovid-зоні лікарні швидкої допомоги Львова залучено 35 медичних бригад.

«Ці люди – герої. Уже не перший місяць вони працюють на межі людських зусиль, але зараз щодень їм стає лише важче.  А суспільство їм не допомагає!  Лише 18% українців – вакциновано. Мізер! І це при тому, що вакцина реально захищає», – каже генеральний директор лікарні.

Олег Самчук зауважив, що із півтисяч пацієнтів із коронавірусом щеплена одна людина.

«А ми не можемо кинути всі ресурси лише на ковід. Є інші хвороби і стани, де потрібна невідкладна допомога.  Лише за минулу добу таких до нас звернулося 229. Зроблено 41 операцію! Люди, медична система – не гумова!», – додав він.

У  Львові досі пацієнтів із коронавірусом приймала лише лікарня швидкої допомоги на вул. Миколайчука. Нещодавно тут навіть утворилась черга зі «швидких», які привезли хворих.

Проте з 6 жовтня госпіталізацію пацієнтів із Covid знову відновила 8-ма міська лікарня на вул. Навроцького, згодом до неї додались 1-ша і 5-та міські лікарні. Також вагітних із коронавірусом віднедавна почав приймати перинатальний центр на вул. Вашингтона.

Розгортають додаткові ліжкоміжця і у низці центральних райлікарень в області.

Загалом на Львівщині хворих шпиталізують вже до 19 лікарень, ще дві поки пустують, однак з кожним днем завантаженість медзакладів стрімко зростає. Станом на 13 жовтня завантаженість стаціонарів хворими на коронавірус сягла 59,2%.

Додамо, нова хвиля коронавірусу на Львівщині почалась фактично із кінця серпня. Медики прогнозують, що вона буде важчою, ніж усі попередні. Вже на кінець вересня – початок жовтня показник захворюваності перетнув позначку у 1000 хворих за добу. Протягом 7 жовтня виявили 1237 нових недужих, що є найбільшим показником щонайменше із травня.

95% хворих на Львівщині зараз інфіковані штамом «Дельта».

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Фото: Олег Самчук

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