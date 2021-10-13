Україна побила свій рекорд за добовою смертністю від Covid-19

Станом на ранок середи, 13 жовтня, в Україні лабораторно підтвердили 16 309 нових випадків коронавірусу. Помер аж 471 хворий, що є абсолютним рекордом за весь час пандемії. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Загалом в Україні коронавірусом заразились вже 2 578 394 людини. Протягом вівторка, 12 жовтня, діагноз встановили ще 16 309 новим хворим, серед них 288 медиків та 1588 дітей.

Одужали за останню добу 6 462 пацієнти. Від ускладнень, спричинених коронавірусом, помер аж 471 хворий.

Найбільше нових хворих виявили у Харківській, Одеській, Дніпропетровській, Запорізькій областях, у Києві, а також у Донецькій області.

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Загалом від ускладнень, спричинених Covid-19, померли 59 523 людини, натомість одужали 2 304 361 українець.

Ситуація з Covid за останню добу (випадки/друге щеплення):

Харківська – 1526/6572

Одеська – 1525/4048

Дніпропетровська – 1344/7740

Запорізька – 1048/2576

м. Київ – 978/7462

Донецька – 916/3390

Львівська – 863/4386

Луганська – 729/1164

Полтавська – 707/3198

Херсонська – 678/1631

Сумська – 670/1971

Хмельницька – 644/2172

Рівненська – 634/2102

Чернівецька – 598/1613

Київська – 534/3425

Житомирська – 462/2019

Волинська – 420/1626

Черкаська – 417/2127

Вінницька – 347/2407

Івано-Франківська – 321/2433

Тернопільська – 286/1372

Миколаївська – 231/2059

Закарпатська – 213/1964

Чернігівська – 116/1961

Кіровоградська – 102/1770

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, у МОЗ попереджали, що нова хвиля коронавірусу розпочнеться ще до початку осені. Такий свій прогноз міністерство пояснювало активним поширенням штаму «Дельта».

Зараз у Міністерстві охорони здоров’я зауважують: 98% госпіталізованих covid-хворих є невакциновані, а майже 99% померлих від цієї недуги віком 60+ також не мали щеплень.

Через ріст захворюваності державна комісія ТЕБ і НС перевела всю Україну у «жовту» зону епіднебезпеки. Карантин посилили з 23 вересня, втім дотепер чимало регіонів стали відповідати «помаранчевій» та навіть найсуворішій «червоній» зоні.

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