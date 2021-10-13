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Україна побила свій рекорд за добовою смертністю від Covid-19

Наталя Дуляба

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Станом на ранок середи, 13 жовтня, в Україні лабораторно підтвердили 16 309 нових випадків коронавірусу. Помер аж 471 хворий, що є абсолютним рекордом за весь час пандемії. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Загалом в Україні коронавірусом заразились вже 2 578 394 людини. Протягом вівторка, 12 жовтня, діагноз встановили ще 16 309 новим хворим, серед них 288 медиків та 1588 дітей.

Одужали за останню добу 6 462 пацієнти. Від ускладнень, спричинених коронавірусом, помер аж 471 хворий.

Найбільше нових хворих виявили у Харківській, Одеській, Дніпропетровській, Запорізькій областях, у Києві, а також у Донецькій області.

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Загалом від ускладнень, спричинених Covid-19, померли 59 523 людини, натомість одужали 2 304 361 українець.

Ситуація з Covid за останню добу (випадки/друге щеплення):

  • Харківська – 1526/6572
  • Одеська – 1525/4048
  • Дніпропетровська – 1344/7740
  • Запорізька – 1048/2576
  • м. Київ – 978/7462
  • Донецька – 916/3390
  • Львівська – 863/4386
  • Луганська – 729/1164
  • Полтавська – 707/3198
  • Херсонська – 678/1631
  • Сумська – 670/1971
  • Хмельницька – 644/2172
  • Рівненська – 634/2102
  • Чернівецька – 598/1613
  • Київська – 534/3425
  • Житомирська – 462/2019
  • Волинська – 420/1626
  • Черкаська – 417/2127
  • Вінницька – 347/2407
  • Івано-Франківська – 321/2433
  • Тернопільська – 286/1372
  • Миколаївська – 231/2059
  • Закарпатська – 213/1964
  • Чернігівська – 116/1961
  • Кіровоградська – 102/1770

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, у МОЗ попереджали, що нова хвиля коронавірусу розпочнеться ще до початку осені. Такий свій прогноз міністерство пояснювало активним поширенням штаму «Дельта».

Зараз у Міністерстві охорони здоров’я зауважують: 98% госпіталізованих covid-хворих є невакциновані, а майже 99% померлих від цієї недуги віком 60+ також не мали щеплень.

Через ріст захворюваності державна комісія ТЕБ і НС перевела всю Україну у «жовту» зону епіднебезпеки. Карантин посилили з 23 вересня, втім дотепер чимало регіонів стали відповідати «помаранчевій» та навіть найсуворішій «червоній» зоні.

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