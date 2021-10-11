Ресторани і міжобласний транспорт можуть запрацювати лише для вакцинованих українців

В Україні не виключають, що для перебування у ресторанах і користування міжобласним транспортом потрібен буде сертифікат про covid-вакцинацію. Про це Львівському порталу повідомили в Офісі президента.

Під час селекторної наради з питань протидії коронавірусу урядовці обговорили ситуацію з захворюваністю та вакцинацією населення. Зокрема, в уряді розглядають можливість внесення змін до постанови Кабінету Міністрів про спеціальні заходи щодо протидії поширенню Covid-19.

Серед змін – перебування відвідувачів у закладах харчування лише за наявності сертифіката про вакцинацію. Це ж стосуватиметься й користування залізничним, автобусним та авіаційним транспортом для міжобласного сполучення.

Зазначимо, такі обмеження практикують у країнах Європи, коли у ресторан відвідувачі можуть потрапити лише за наявності сертифікат про вакцинацію або негативного ПЛР-тесту. На таку норму вже заглядається й Львів, проте наразі її вводити ще не будуть, оскільки щеплення зробила лише третина містян.

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Нагадаємо, нова хвиля коронавірусу на Львівщині почалась фактично із кінця серпня. Медики прогнозують, що вона буде важчою, ніж усі попередні.

Вже на кінець вересня – початок жовтня показник захворюваності перетнув позначку у 1000 хворих за добу. Протягом 7 жовтня виявили 1237 нових недужих, що є найбільшим показником щонайменше із травня.

Із 18 жовтня Львів суттєво посилює карантин. На дистанційне навчання переходить уся старша школа, обмежують масові заходи, а також скасовують планові операції у лікарнях.

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