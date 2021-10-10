В Україні понад тисяча дітей захворіли на коронавірус за добу

За минулу добу, 9 жовтня, в Україні зафіксували 11 344 нових випадків коронавірусу. Серед них 1 149 – діти. Про це Львівському порталу повідомили в Міністестві охорони здоров’я.

Також за минулу добу госпіталізували 3 712 осіб. Водночас одужали 2 581 людина та 162 померли від ускладнень.

За добу протестовано: методом ПЛР – 35 671 особа, методом ІФА – 5 434 особи, експрес-тестами – 26 287 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1783), Одеській (1010), Дніпропетровській (838), Запорізькій (836) та Донецькій (819) областях.

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За весь час пандемії в Україні: захворіло – 2 541 257 осіб; одужало – 2 290 427 осіб; летальних випадків – 58 493; проведено ПЛР-тестувань – 13 253 584.

Нагадаємо, у МОЗ попереджали, що нова хвиля коронавірусу розпочнеться ще до початку осені. Такий свій прогноз міністерство пояснювало активним поширенням штаму «Дельта».

Зараз у Міністерстві охорони здоров’я зауважують: 98% госпіталізованих covid-хворих є невакциновані, а майже 99% померлих від цієї недуги віком 60+ також не мали щеплень.

Через ріст захворюваності державна комісія ТЕБ і НС перевела всю Україну у «жовту» зону епіднебезпеки. Карантин посилили з 23 вересня.

Зараз «помаранчева» зона загрожує уже вісьмом областям, Львівщини серед них поки немає.

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