На Львівщині продовжує зростати завантаженість covid-лікарень

Станом на ранок 10 жовтня у лікарнях Львівської області, що відведені для лікування хворих з коронавірусом перебувають 2 268 пацієнтів Стаціонари завантажені на 54%. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської ОДА.

За попередню добу із діагнозом COVID-19 по Львівській області госпіталізували 172 особи. В реанімації перебуває 143 людини, з них на апаратах ШВЛ – 34.

Загалом в стаціонарах наразі перебувають 2 268 пацієнтів. Таким чином завантаженість лікарень, виділених для лікування хворих з коронавірусом становить 54,39%. З усіх пацієнтів лише 154 вакциновані, зокрема 90 – двома дозами.

Пацієнти перебувають у таких лікарнях:

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у лікарні швидкої допомоги Львова – 447,

у Львівському обласному госпіталі ветеранів воєн та репресованих – 309,

у Центрі легеневого здоров’я – 249,

у Львівській обласній інфекційній лікарні – 227,

у Новояворівській РЛ №1 імені Юрія Липи – 156,

у Стрийській міській лікарні – 143,

у Стебницькій міській лікарні – 134,

у Кам’янка-Бузькій центральній районній лікарні – 127,

у Рудківській лікарні – 114,

у 8-ій міській клінічній лікарні Львова – 88,

у Жидачівській центральній районній лікарні – 86,

у Сокальській центральній районній лікарні – 74,

у Перемишлянській центральній районній лікарні – 67,

у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ» – 40,

у Львівському обласному клінічному перинатальному центрі – 7,

у 1-ій міській клінічній лікарні Львова – 0,

у 5-ій міській клінічній лікарні Львова – 0,

у Пустомитівській центральній районній лікарні – 0.

Нагадаємо, фактично із кінця серпня в області почалась нова хвиля коронавірусу. Медики прогнозують, що вона буде важчою, ніж усі попередні.

Загалом в області зріс й рівень госпіталізації хворих та навантаженість бригад «швидкої». Так, нещодавно до лікарні швидкої медичної допомоги Львова вишикувалась черга з «швидких», якими привезли хворих на коронавірус.

Державна комісія ТЕБ і НС уже перевела Львівську область у «жовту» зону епіднебезпеки. Посилений карантин стартував із 23 вересня.

Втім у ЛОДА прогнозують, що Львівщина вже за тиждень може опинитися у «червоній» зоні карантину.

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