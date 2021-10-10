На Львівщині продовжує зростати завантаженість covid-лікарень

Станом на ранок 10 жовтня у лікарнях Львівської області, що відведені для лікування хворих з коронавірусом перебувають 2 268 пацієнтів Стаціонари завантажені на 54%. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської ОДА.
За попередню добу із діагнозом COVID-19 по Львівській області госпіталізували 172 особи. В реанімації перебуває 143 людини, з них на апаратах ШВЛ – 34.
Загалом в стаціонарах наразі перебувають 2 268 пацієнтів. Таким чином завантаженість лікарень, виділених для лікування хворих з коронавірусом становить 54,39%. З усіх пацієнтів лише 154 вакциновані, зокрема 90 – двома дозами.
Пацієнти перебувають у таких лікарнях:
- у лікарні швидкої допомоги Львова – 447,
- у Львівському обласному госпіталі ветеранів воєн та репресованих – 309,
- у Центрі легеневого здоров’я – 249,
- у Львівській обласній інфекційній лікарні – 227,
- у Новояворівській РЛ №1 імені Юрія Липи – 156,
- у Стрийській міській лікарні – 143,
- у Стебницькій міській лікарні – 134,
- у Кам’янка-Бузькій центральній районній лікарні – 127,
- у Рудківській лікарні – 114,
- у 8-ій міській клінічній лікарні Львова – 88,
- у Жидачівській центральній районній лікарні – 86,
- у Сокальській центральній районній лікарні – 74,
- у Перемишлянській центральній районній лікарні – 67,
- у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ» – 40,
- у Львівському обласному клінічному перинатальному центрі – 7,
- у 1-ій міській клінічній лікарні Львова – 0,
- у 5-ій міській клінічній лікарні Львова – 0,
- у Пустомитівській центральній районній лікарні – 0.
Нагадаємо, фактично із кінця серпня в області почалась нова хвиля коронавірусу. Медики прогнозують, що вона буде важчою, ніж усі попередні.
Загалом в області зріс й рівень госпіталізації хворих та навантаженість бригад «швидкої». Так, нещодавно до лікарні швидкої медичної допомоги Львова вишикувалась черга з «швидких», якими привезли хворих на коронавірус.
Державна комісія ТЕБ і НС уже перевела Львівську область у «жовту» зону епіднебезпеки. Посилений карантин стартував із 23 вересня.
Втім у ЛОДА прогнозують, що Львівщина вже за тиждень може опинитися у «червоній» зоні карантину.
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Ольга Денисяка