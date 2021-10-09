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Завантаженість covid-лікарень Львівщини зросла до 52%: де найбільше хворих

Ольга Денисяка

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Станом на ранок 9 жовтня у стаціонарах Львівської області лікуються 2 189 пацієнтів. Завантаженість лікарень зросла до 52%. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської ОДА.

За попередню добу із діагнозом COVID-19 у Львівській області госпіталізували 238 осіб. В реанімації – 144 людини, з них на апаратах ШВЛ – 32.

Загалом в стаціонарах наразі перебувають 2189 пацієнтів. Таким чином завантаженість лікрень, виділених для лікування хворих з коронавірусом становить 52,49%. З усіх пацієнтів лише 141 вакцинований, зокрема 82 – двома дозами.

Пацієнти перебувають у таких лікарнях:

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  • у лікарні швидкої допомоги Львова – 414,
  • у Львівському обласному госпіталі ветеранів воєн та репресованих – 304,
  • у Центрі легеневого здоров’я – 241,
  • у Львівській обласній інфекційній лікарні – 221,
  • у Новояворівській РЛ №1 імені Юрія Липи – 151,
  • у Стрийській міській лікарні – 146,
  • у Стебницькій міській лікарні – 140,
  • у Кам’янка-Бузькій центральній районні лікарні– 119,
  • у Рудківській лікарні – 115,
  • у Жидачівській центральній районні лікарні– 88,
  • у 8-ій міській клінічній лікарні м. Львова – 74,
  • у Сокальській центральній районні лікарні– 73,
  • у Перемишлянській центральній районні лікарні– 66,
  • у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ» – 33,
  • у Львівському обласному клінічному перинатальному центрі – 4,
  • у Пустомитівській – 0,
  • у 1-ій міській клінічній лікарні м. Львова – 0,
  • у 5-ій міській клінічній лікарні м. Львова – 0,

За увесь час у Львівській області COVID-19 підтвердили у 157 622 осіб. Померлих – 4027 людей. Одужали від коронавірусної інфекції – 138 172 осіб.

Нагадаємо, фактично із кінця серпня в області почалась нова хвиля коронавірусу. Медики прогнозують, що вона буде важчою, ніж усі попередні.

Загалом в області зріс й рівень госпіталізації хворих та навантаженість бригад «швидкої». Так, нещодавно до лікарні швидкої медичної допомоги Львова вишикувалась черга з «швидких», якими привезли хворих на коронавірус.

Державна комісія ТЕБ і НС уже перевела Львівську область у «жовту» зону епіднебезпеки. Посилений карантин стартував із 23 вересня.

Втім у ЛОДА прогнозують, що Львівщина вже за тиждень може опинитися у «червоній» зоні карантину.

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