В Україні – майже 16 тисяч випадків коронавірусу за добу

За минулу добу, 8 жовтня, в Україні виявили 15 908 нових випадків корона вірусу. При цьому 5 364 пацієнтів одужали та 250 померли від ускладнень. Про це Львівському порталу повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.

За добу протестували: методом ПЛР – 53 313 осіб,методом ІФА – 10 132 особи, експрес-тестами – 42 584 особи.

За весь час пандемії в Україні: захворіло – 2 529 913 осіб;одужало – 2 287 846 осіб;летальних випадків – 58 331;проведено ПЛР-тестувань – 13 217 913.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1310), Дніпропетровській (1291), Львівській (1177), Донецькій (1080) та Харківській (984) областях.

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Нагадаємо, у МОЗ попереджали, що нова хвиля коронавірусу розпочнеться ще до початку осені. Такий свій прогноз міністерство пояснювало активним поширенням штаму «Дельта».

Зараз у Міністерстві охорони здоров’я зауважують: 98% госпіталізованих covid-хворих є невакциновані, а майже 99% померлих від цієї недуги віком 60+ також не мали щеплень.

Через ріст захворюваності державна комісія ТЕБ і НС перевела всю Україну у «жовту» зону епіднебезпеки. Карантин посилили з 23 вересня.

Зараз «помаранчева» зона загрожує уже вісьмом областям, Львівщини серед них поки немає.

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