Завантаженість Covid-лікарень на Львівщині зростає. В області розширюють перелік медзакладів

Станом на 8 жовтня на Львівщині хворих на коронавірусну інфекцію приймають 16 медичних закладів. Проте вже з 11 жовтня кількість лікарень, де лікуватимуть пацієнтів з Covid, побільшає. Про це під час брифінгу у п’ятницю, 8 жовтня, повідомив директор департаменту охорони здоров’я Орест Чемерис, передає кореспондент Львівського порталу.

За його словами, наразі хворих на коронавірус приймають 16 медичних закладів на Львівщині. Загалом для інфікованих Covid передбачено 4170 ліжок. Станом на 8 жовтня 2196 з них, або 55,59%, є зайняті. У реанімаціях перебувають 144 людини, на апаратах штучної вентиляції легень – 34.

Найбільше пацієнтів нині лікується у лікарні швидкої медичної допомоги Львова (428), у Львівському обласному госпіталі ветеранів воєн та репресованих (293), у Центрі легеневого здоров’я (255) та Львівській обласній інфекційній лікарні (231).

Орест Чемерис зауважив, що з кожним днем кількість людей з коронавірусом, які потребують госпіталізації, зростає. Тому з понеділка, 11 жовтня, на Львівщині ще чотири медичних заклади прийматимуть пацієнтів з Covid: Жовківська та Самбірська центральні районні лікарні, 5-та та 1-ша міські клінічні лікарні Львова.

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«Станом на сьогодні при тих навантаженнях, які маємо, ресурсів є достатньо. Проте слід пам’ятати, що епідситуація може погіршуватися. Тому зараз вкрай важливо дотримуватися правил карантину, носіння маски, дотримання соціальної дистанції», – зауважує головний медик Львівщини.

Разом з тим він каже, що збільшується і кількість виїздів бригад «швидкої» до пацієнтів із Covid та підозрою на нього.

«Щоденна кількість виїздів бригад швидкої медичної допомоги до пацієнтів із Covid та підозрою на нього становить 160 до 180 викликів», – додав Орест Чемерис.

Нагадаємо, фактично із кінця серпня в області почалась нова хвиля коронавірусу. Медики прогнозують, що вона буде важчою, ніж усі попередні.

Загалом в області зріс й рівень госпіталізації хворих та навантаженість бригад «швидкої». Так, нещодавно до лікарні швидкої медичної допомоги Львова вишикувалась черга з «швидких», якими привезли хворих на коронавірус.

Державна комісія ТЕБ і НС уже перевела Львівську область у «жовту» зону епіднебезпеки. Посилений карантин стартував із 23 вересня.

Втім у ЛОДА прогнозують, що Львівщина вже за тиждень може опинитися у «червоній» зоні карантину.

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