Прокуратура завершила розслідування ймовірної держради Медведчука і Козака

Офіс генпрокурора завершив розслідування стосовно народних депутатів Віктора Медведчука і Тараса Козака, які підозрюються в державній зраді та розграбуванні національних цінностей. Про це інформує офіс генпрокурора.

Розслідування встановило, що двоє народних депутатів допомогли владі Росії незаконно видобувати нафту та газ на території окупованого нею Криму.

Слідство має докази, що підозрювані передали окупаційній владі матеріальну та документальну базу щодо розробки родовища «Глибока». Воно розташоване в прикерченському шельфі Чорного моря у виключній (морській) економічні зоні України. Без допомоги цих нардепів РФ знадобились би роки та величезні ресурси для освоєння ділянки з перспективними запасами на понад 38 млрд грн.

За сприяння одного з нардепів на тимчасово окупованій території створювався такий собі «правонаступник» зареєстрованого в Україні підприємства, щоб потім отримати на підставі уже наявних українських дозволів та готових технічних документів незаконні «дозволи» від держави-агресора

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Окрім того, за даними слідства, народні депутати України, діючи відповідно до вказівок представників органів державної влади Російської Федерації, здійснювали збір інформації щодо місць дислокації військових формувань України та їх бойової підготовки, надавали сприяння в залученні громадян України до реалізації заходів на шкоду Україні для дестабілізації суспільно-політичної ситуації в державі.

«По суті вони надавали іноземній країні допомогу в проведенні підривної діяльності проти України. Це ніщо інше як державна зрада – діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України», – йдеться в повідомленні.

У даному випадку мова йде про передачу конфіденційної інформації щодо однієї з військових частин української армії, а також про активну участь у розробці так званого «Проекту «Промінь». На думку експертів, проект спрямований на системне просування та лобіювання політичних, геоекономічних та інших інтересів Російської Федерації, вигідних їй змін у внутрішній та зовнішній політиці України. Серед інструментів програми, яку власноруч редагував один із підозрюваних – формування мережі агентів впливу та лояльного до РФ прошарку населення. «Промінь» мав сприяти формуванню в Україні потрібної для РФ суспільної думки, прийняттю вигідних для РФ управлінських, економічних, політичних рішень, що руйнуватиме самостійність державної влади усередині країни та незалежність у міжнародних відносинах.

В офісі генпрокурора додають, що 20 серпня матеріали будуть відкриті народному депутатові, який перебуває під домашнім арештом. Матеріали щодо іншого підозрюваного парламентаря виділені в окреме провадження у зв’язку із його розшуком, хоча основні слідчі дії стосовно нього також завершені.

Нагадаємо, 11 травня генпрокурорка Ірина Венедіктова повідомила, що підписала підозру в держзраді куму Путіна голові політради партії «Опозиційної платформи – За життя» Віктору Медведчуку, а також нардепу ОПЗЖ, уродженцю Львова Тарасу Козаку.

13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт до середини липня. Згодом запобіжний захід продовжили до 7 вересня.

Де перебуває Тарас Козак, наразі невідомо. Суд дав дозвіл на затримання Козака і його оголосили в розшук.

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