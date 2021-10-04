3 жовтня проти Covid вакцинували 1344 мешканців Львівщини

На Львівщині 3 жовтня щеплення від коронавірусу отримали 1344 особи, з них 626 – другу дозу. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської ОДА.
Загалом на Львівщині станом на сьогодні щеплення від коронавірусу отримали 787 040 людей (з них – 341 450 другою дозою):
Мешканцям області робили щеплення такими препаратами:
- «Covieshield» – 38 403 особи,
- «Astra Zeneca» – 108 692,
- «Coronavac» – 196 194,
- «Pfizer» – 293 328,
- «Moderna» – 150 423 особи.
Зазначимо, що станом на 4 жовтня на Львівщині є 152 841 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної інфекції. За останню добу виявили 295 нових хворих.
Нагадаємо, фактично із кінця серпня в області почалась нова хвиля коронавірусу. Медики прогнозують, що вона буде важчою, ніж усі попередні.
Вже у вересні в області кількість хворих почала стрімко зростати. Зріс на Львівщині й рівень госпіталізації хворих та навантаженість бригад «швидкої».
Через зростання захворюваності в усі регіони України, зокрема і Львівщини, перевели у «жовту» зону епіднебезпеки. Посилений карантин стартував із 23 вересня.
Якщо ж ситуація із Covid в області не покращиться, то Львівщина може перейти до «червоної» зони вже за місяць.
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Ольга Денисяка