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В Україні виявили ще 7967 випадків Covid

Андрій Котенський

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На ранок неділі, 3 жовтня, в Україні підтверджено 2 455 189 випадки коронавірусної інфекції. За останню добу виявили ​​7 967 нових хворих, ще 126 людей померло, інформує пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Протягом суботи, 2 жовтня, в Україні провели понад 50 тисяч тестувань на коронавірус. Серед нових хворих 822 дітей, та 88 медпрацівників. Також за останню добу до медзакладів госпіталізували 3 300 осіб. Натомість одужало – 1 483 осіб.

За весь час пандемії в Україні: захворіло – 2 455 189 осіб; одужало – 2 263 407 осіб; летальних випадків – 56 775.

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Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1073), Дніпропетровській (855), Одеській (571), Львівській (536) та Чернівецькій (462) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, у МОЗ попереджали, що нова хвиля коронавірусу розпочнеться ще до початку осені. Такий свій прогноз міністерство пояснювало активним поширенням штаму «Дельта».

Державна комісія ТЕБ і НС перевела всю Україну у «жовту» зону епіднебезпеки. Карантин посилили з 23 вересня.

Додамо, що 13 вересня Кабмін запровадив «жовті» та «зелені» covid-сертифікати й запропонував бізнесу самостійно визначатися, чи працювати без обмежень лише для вакцинованих клієнтів, чи з обмеженнями надавати послуги всім без винятків.

У «жовтій» зоні карантину заклади зможуть працювати за умови наявності не менше у 80% їхніх співробітників «жовтих» або «зелених» сертифікатів, а в «червоній» зоні – якщо 100% працівників мають «зелений» covid-сертифікат, тобто всі повністю щеплені.

Також в Україні хочуть ввести обов’язкову вакцинацію проти коронавірусу для окремої категорії населення, в тому числі й для дітей.

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