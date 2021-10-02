У Грузії арештували Саакашвілі

Прем’єр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив про затримання експрезидента Грузії, а сьогодні громадянина України Міхеїла Саакашвілі, пише Європейська правда.

За словами Іраклія Гарібашвілі, Саакашвілі нелегально прибув до Грузії, 1 жовтня, і був затриманий та відправлений до в’язниці.

Сам Саакашвілі оголосив себе політичним в’язнем і почав голодування. Він на початку цього тижня оголосив про плани полетіти в Грузію на вибори попри загрозу ув’язнення, стверджуючи, що хоче допомогти «врятувати країну».

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В Грузії вже рік триває політична криза, від минулорічних парламентських виборів, результати яких, на думку опозиції, були сфальсифіковані.

Розв’язати кризу спробував ЄС, за посередництва якого грузинські влада та опозиція досягли складного компромісу: в обмін на згоду опозиції повернутися до парламенту влада взяла на себе зобов’язання провести судову та виборчу реформи, причому так, щоби ключові рішення було можливо прийняти лише разом з опозиціонерами.

Завершенням політичної кризи, за планом ЄС, мали стати нинішні місцеві вибори. Якби правляча партія «Грузинська мрія» загалом отримала на них менше 43%, то наступного року мали б відбутися дострокові парламентські вибори.

Арешт Саакашвілі, який заснував головну опозиційну партію «Єдиний національний рух», ймовірно, спричинить заворушення в країні, яка роками бореться з політичною нестабільністю.

Як відомо, Саакашвілі не був у Грузії відтоді, як завершилась його друга президентська каденція, проживаючи у Європі, США та в Україні. Зараз Саакашвілі є громадянином України.

У 2018 році Саакашвілі визнали винним за двома справами. Його засудили до 3 років позбавлення волі за помилування колишніх співробітників МВС, засуджених у справі Сандро Гіргвліани, та ще до 6 років – у справі щодо побиття колишнього депутата Валерія Гелашвілі. Також експрезиденту висунули звинувачення у справі щодо розтрати бюджетних коштів та розгон акції протесту у листопаді 2007 року та вторгнення на телеканал “Імеді”. Саакашвілі відкидає всі звинувачення і називає справи політично вмотивованими.

Навесні 2020 року після призначення Саакашвілі головою виконавчого комітету Національної ради реформ в Україні Грузія відкликала свого посла для консультацій, він повернувся до Києва майже після року перерви.

Після того напруги у відносинах між країнами неодноразово додавали заяви Саакашвілі стосовно політичної ситуації в Грузії невдовзі перед парламентськими виборами. В МЗС України наголосили, що Михеїл Саакашвілі у своїх коментарях не представляє позицію України.

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