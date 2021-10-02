На Львівщині – 1102 нових хворих на Covid

Станом ранок суботи, 2 жовтня, на Львівщині 152010 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної інфекції. За останню добу виявили 1102 нових хворих та ще 8 осіб померло від ускладнень коронавірусу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Протягом 1 жовтня лабораторні центри провели провели 2318 ПЛР-тестів. 1102 проб дали позитивний результат захворювання на коронавірус, з них львів’ян – 525.

Загалом від початку пандемії коронавірусну інфекцію виявлено у 152010 жителів Львівщини, 3909 (+1102) людей померли (+8), а 136988 пацієнтів одужало (+164).

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Нагадаємо, фактично із кінця серпня в області почалась нова хвиля коронавірусу. Медики прогнозують, що вона буде важчою, ніж усі попередні.

Вже у вересні в області кількість хворих почала стрімко зростати. Зріс на Львівщині й рівень госпіталізації хворих та навантаженість бригад «швидкої».

Через зростання захворюваності в усі регіони України, зокрема і Львівщини, перевели у «жовту» зону епіднебезпеки. Посилений карантин стартував із 23 вересня.

Якщо ж ситуація із Covid в області не покращиться, то Львівщина може перейти до «червоної» зони вже за місяць.

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