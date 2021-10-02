Львівщина лідирує за темпами захворюваності на Covid-19 в Україні

На ранок суботи, 2 жовтня, в Україні підтверджено 2 447 222 випадки коронавірусної інфекції. За останню добу виявили ​​11 809 нових хворих, ще 203 осіб померло. Найбільше нових випадків на Харківщині та Львівщині, інформує пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Протягом 1 вересня в Україні провели понад 90 тисяч тестувань на коронавірус. Серед нових хворих – 1 104 дітей та 225 медпрацівників. Також за останню добу до медзакладів госпіталізували 2 692 осіб. Натомість одужало – 3 469 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 2 447 222 особи; одужало – 2 261 924 особи та зафіксовано 56 649 летальних випадків.

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За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1159), Львівській (1102), Дніпропетровській (965), Одеській (762) та Запорізькій (692) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, у МОЗ попереджали, що нова хвиля коронавірусу розпочнеться ще до початку осені. Такий свій прогноз міністерство пояснювало активним поширенням штаму «Дельта».

Державна комісія ТЕБ і НС перевела всю Україну у «жовту» зону епіднебезпеки. Карантин посилили з 23 вересня.

Додамо, що 13 вересня Кабмін запровадив «жовті» та «зелені» covid-сертифікати й запропонував бізнесу самостійно визначатися, чи працювати без обмежень лише для вакцинованих клієнтів, чи з обмеженнями надавати послуги всім без винятків.

У «жовтій» зоні карантину заклади зможуть працювати за умови наявності не менше у 80% їхніх співробітників «жовтих» або «зелених» сертифікатів, а в «червоній» зоні – якщо 100% працівників мають «зелений» covid-сертифікат, тобто всі повністю щеплені.

Також в Україні хочуть ввести обов’язкову вакцинацію проти коронавірусу для окремої категорії населення, в тому числі й для дітей.

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