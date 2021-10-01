На Львівщині – 794 нових хворих на Covid

Станом ранок п’ятниці, 1 жовтня, на Львівщині 150 908 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної інфекції. За останню добу виявили 794 нових хворих. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Протягом 30 вересня лабораторні центри провели 2583 ПЛР-тести, з яких 794 виявилися позитивними. Серед нових хворих – 288 львів’ян. Залишку проб у холодильнику немає.

Загалом на Львівщині коронавірусну інфекцію виявили у 150 908 осіб. Від ускладнень померла 3 901 людина. Натомість побороти недугу зуміли 136 834 пацієнти.

Нагадаємо, фактично із кінця серпня в області почалась нова хвиля коронавірусу. Медики прогнозують, що вона буде важчою, ніж усі попередні.

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Вже у вересні в області кількість хворих почала стрімко зростати. Зріс на Львівщині й рівень госпіталізації хворих та навантаженість бригад «швидкої».

Через зростання захворюваності в усі регіони України, зокрема і Львівщини, перевели у «жовту» зону епіднебезпеки. Посилений карантин стартував із 23 вересня.

Якщо ж ситуація із Covid в області не покращиться, то Львівщина може перейти до «червоної» зони вже за місяць.

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