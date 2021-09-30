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У Львові покажуть унікальні експонати Шевченківського гаю

Аліса Белей

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З 5 жовтня по 30 листопада львів’ян запрошують у Порохову вежу, що на вул. Підвальна 4, на виставку-розповідь «50 історій Львівського скансену» присвячена 50-літтю Музею народної архітектури та побуту імені Климентія Шептицького. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

На виставці можна буде побачити унікальні експонати з усієї Західної України, а також численні збережені фото і музейні документи, раритетні архівні відео та фрагменти художніх фільмів, що у різні часи були відзняті на території Львівського скансену.

Кульмінаційною частиною усієї виставки є розповідь про фондову колекцію Музею народної архітектури та побуту у Львові імені Климентія Шептицького. Як і сам музей просто неба, експозиція умовно поділена на сектори: Бойківщина, Гуцульщина, Покуття, Буковина, Львівщина.

На відвідувачів чекають давні сакральні предмети та живопис з Бойківщини, унікальні гуцульські кахлі, оригінальний фаянсовий посуд, автентичні народні строї з Жидачівщини, мальовані й різьблені буковинські скрині – усі ці предмети, експоновані в одному просторі, в один час, у контексті ювілею і з новітнім дизайном, не залишать нікого байдужим до нашого традиційного народного мистецтва.

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Довідка. Музей народної архітектури та побуту у Львові імені Климентія Шептицького, Львів Скансен (коротка назва), Шевченківський гай (народна назва), є знаковою культурною установою: він є історичним центром відродження національних традицій, улюбленим місцем дозвілля львів’ян та обов’язковою складовою більшости всеукраїнських та європейських туристичних маршрутів.

Від часу офіційного заснування і дотепер Музей зберігає, досліджує і популяризує культуру, народну архітектуру та давній побут усієї Західної України. За цей період сформовано фондову збірку з понад 21 тис. предметів та зібрано 110 великих архітектурних об’єктів, серед яких є унікальна і найбільша у Європі колекція сакральних споруд.

До процесу збереження культурної спадщини свого часу долучалися визначні особистості: Андрей та Климентій Шептицькі, Михайло Драган, Іларіон Свенціцький, Олександр Бодревич-Буць, Архип Данилюк та багато інших.

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Фото: Остап Лозинський

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