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В Україні – 3 007 нових хворих на Covid

Вероніка Рой

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Станом на ранок понеділка, 27 вересня, в Україні підтверджено 2 395 404 випадки коронавірусної інфекції. За останню добу виявили 3 007 нових хворих, ще 94 осіб померло. Про це інформує пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Протягом 23 вересня в Україні провели понад 26 тисяч тестувань, які виявили 3 007 нових випадків Covid. Серед нових хворих – 286 дітей та 32 медпрацівників. Також за останню добу до медзакладів госпіталізували 1 478 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (371), Чернівецькій (282), Львівській (241), Харківській (233) та Тернопільській (180) областях.

За увесь час пандемії коронавірус підтвердили у 2 395 404 людей. Від ускладнень інфекції померло 55 720 особи (+94 за останню добу). Натомість побороли недугу 2 245 144 людей (+952 осіб за останню добу).

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Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ – 135 випадків;
  • Вінницька область – 102 випадки;
  • Волинська область – 121 випадок;
  • Дніпропетровська область – 371 випадок;
  • Донецька область – 163 випадки;
  • Житомирська область – 166 випадків;
  • Закарпатська область – 15 випадків;
  • Запорізька область – 175 випадків;
  • Івано-Франківська область – 61 випадок;
  • Київська область – 60 випадків;
  • Кіровоградська область – 6 випадків;
  • Луганська область – 67 випадків;
  • Львівська область – 241 випадок;
  • Миколаївська область – 83 випадки;
  • Одеська область – 163 випадки;
  • Полтавська область – 34 випадки;
  • Рівненська область – 53 випадки;
  • Сумська область – 95 випадків;
  • Тернопільська область – 180 випадків;
  • Харківська область – 233 випадки;
  • Херсонська область – 77 випадків;
  • Хмельницька область – 56 випадків;
  • Черкаська область – 43 випадки;
  • Чернівецька область – 282 випадки;
  • Чернігівська область – 25 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, у МОЗ попереджали, що нова хвиля коронавірусу розпочнеться ще до початку осені. Такий свій прогноз міністерство пояснювало активним поширенням штаму «Дельта».

Державна комісія ТЕБ і НС перевела всю Україну у «жовту» зону епіднебезпеки. Посилення карантину відбудеться вже з четверга, 23 вересня, в тому числі й на Львівщині.

Додамо, що 13 вересня Кабмін запровадив «жовті» та «зелені» covid-сертифікати й запропонував бізнесу самостійно визначатися, чи працювати без обмежень лише для вакцинованих клієнтів, чи з обмеженнями надавати послуги всім без винятків.

У «жовтій» зоні карантину заклади зможуть працювати за умови наявності не менше у 80% їхніх співробітників «жовтих» або «зелених» сертифікатів, а в «червоній» зоні – якщо 100% працівників мають «зелений» covid-сертифікат, тобто всі повністю щеплені.

Також в Україні хочуть ввести обов’язкову вакцинацію проти коронавірусу для окремої категорії населення.

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