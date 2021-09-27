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Covid на Львівщині: 241 новий хворий, ще 13 людей померли

Вероніка Рой

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Станом на ранок понеділка, 27 вересня, на Львівщині 148 302 випадки коронавірусної інфекції. За останню добу виявили 241 нового хворого. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Протягом 26 вересня в області провели 1185 досліджень на коронавірус, з них 241 виявився позитивний. Нові випадки Covid зафіксували у всіх районах Львівщини. Найбільше хворих виявили у Львівському районі (180), Дрогобицькому районі (29) та Самбірському районів (10).

Нові випадки Covid у розрізі районів:

  • Дрогобицький: 29
  • Золочівський: 7
  • Львівський: 180 (м. Львів – 147)
  • Стрийський: 6
  • Яворівський: 3
  • Червоноградський: 6
  • Самбірський: 10

Загалом на Львівщині Covid підтвердили у 148 302 людей. Від ускладнень інфекції померло 3850 людей (+ 13 за останню добу). Натомість побороти недугу зуміли 136 383 особи (+ 128 за останню добу).

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Нагадаємо, із кінця серпня в області почалась нова хвиля коронавірусу. Медики прогнозують, що вона буде важчою, ніж усі попередні.

Державна комісія ТЕБ і НС уже перевела Львівську область у «жовту» зону епіднебезпеки. Посилення карантину відбудеться вже з четверга, 23 вересня, в тому числі воно охопить й освіту.

Також на Львівщині циркулює штам «Дельта». Наразі офіційно підтверджено понад 50 випадків цього штаму. Проте медики переконані, що «Дельта» вже активно циркулює областю. Також на Львівщині вже зафіксували першу смерть від цього штаму.

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