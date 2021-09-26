Коронавірус підхопили 4647 українців, ще 69 померли

Станом на ранок неділі, 26 вересня, в Україні лабораторно підтвердили 4647 нових випадків коронавірусу. Померли 69 українців, тоді як одужала майже тисяча хворих. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Загалом в Україні коронавірусом заразились вже 2 392 397 людей. Протягом суботи, 25 вересня, діагноз встановили ще 4647 новим хворим, серед них 57 медиків та 448 дітей.

Одужали за останню добу 983 пацієнти. Від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 69 хворих.

Найбільше нових хворих виявили у Харківській (611), Дніпропетровській (506), Одеській (331), Чернівецькій (253) та Тернопільській (234) областях.

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Загалом від ускладнень, спричинених Covid-19, померли 55 626 людей, натомість одужали 2 244 192 українці.

Ситуація з Covid за останню добу (випадки/друге щеплення):

Харківська – 611/2428

Дніпропетровська – 506/2093

Одеська – 331/2202

Чернівецька – 253/629

Тернопільська – 234/663

Львівська – 226/1019

м. Київ – 226/4483

Херсонська – 222/880

Хмельницька – 217/481

Запорізька – 202/726

Житомирська – 197/569

Сумська – 178/419

Донецька – 156/528

Івано-Франківська – 144/345

Київська – 132/1597

Рівненська – 125/414

Чернігівська – 121/700

Миколаївська – 105/537

Вінницька – 103/795

Волинська – 99/367

Луганська – 91/462

Черкаська – 74/868

Полтавська – 43/1231

Кіровоградська – 35/683

Закарпатська – 16/324.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, у МОЗ попереджали, що нова хвиля коронавірусу розпочнеться ще до початку осені. Такий свій прогноз міністерство пояснювало активним поширенням штаму «Дельта».

Державна комісія ТЕБ і НС перевела всю Україну у «жовту» зону епіднебезпеки. Посилення карантину відбудеться вже з четверга, 23 вересня, в тому числі й на Львівщині.

Додамо, що 13 вересня Кабмін запровадив «жовті» та «зелені» covid-сертифікати й запропонував бізнесу самостійно визначатися, чи працювати без обмежень лише для вакцинованих клієнтів, чи з обмеженнями надавати послуги всім без винятків.

У «жовтій» зоні карантину заклади зможуть працювати за умови наявності не менше у 80% їхніх співробітників «жовтих» або «зелених» сертифікатів, а в «червоній» зоні – якщо 100% працівників мають «зелений» covid-сертифікат, тобто всі повністю щеплені.

Також в Україні хочуть ввести обов’язкову вакцинацію проти коронавірусу для окремої категорії населення.

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