В Україні – 8267 нових хворих на коронавірус

Станом на ранок суботи, 25 вересня, в Україні лабораторно підтвердили 8267 нових випадків коронавірусу. Померли 133 українці, тоді як одужали майже три тисячі хворих. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Загалом в Україні коронавірусом заразились вже людей. Протягом п’ятниці, 24 вересня, діагноз встановили ще 8267 новим хворим, серед них 157 медиків та 715 дітей.

Одужали за останню добу 2821 пацієнт. Від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 133 хворих.

Найбільше нових хворих виявили у Харківській (929), Дніпропетровській (751), Львівській (677), Запорізькій (556) та Донецькій (503) областях.

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Загалом від ускладнень, спричинених Covid-19, померли 55 557 людей, натомість одужали 2 243 209 українців.

Ситуація з Covid за останню добу (випадки/друге щеплення):

Харківська – 929/3178

Дніпропетровська – 751/6344

Львівська – 677/3075

Запорізька – 556/2800

Донецька – 503/3275

Одеська – 485/2153

м. Київ – 446/8768

Чернівецька – 411/1223

Луганська – 302/1267

Київська – 290/2568

Житомирська – 283/1949

Хмельницька – 276/1564

Рівненська – 268/1132

Черкаська – 251/1725

Івано-Франківська – 220/1231

Тернопільська – 219/1058

Волинська – 216/1131

Сумська – 201/2280

Полтавська – 198/2444

Миколаївська – 181/1906

Херсонська – 179/1473

Чернігівська – 146/2008

Вінницька – 133/2313

Закарпатська – 105/1398

Кіровоградська – 41/1215.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, у МОЗ попереджали, що нова хвиля коронавірусу розпочнеться ще до початку осені. Такий свій прогноз міністерство пояснювало активним поширенням штаму «Дельта».

Державна комісія ТЕБ і НС перевела всю Україну у «жовту» зону епіднебезпеки. Посилення карантину відбудеться вже з четверга, 23 вересня, в тому числі й на Львівщині.

Додамо, що 13 вересня Кабмін запровадив «жовті» та «зелені» covid-сертифікати й запропонував бізнесу самостійно визначатися, чи працювати без обмежень лише для вакцинованих клієнтів, чи з обмеженнями надавати послуги всім без винятків.

У «жовтій» зоні карантину заклади зможуть працювати за умови наявності не менше у 80% їхніх співробітників «жовтих» або «зелених» сертифікатів, а в «червоній» зоні – якщо 100% працівників мають «зелений» covid-сертифікат, тобто всі повністю щеплені.

Також в Україні хочуть ввести обов’язкову вакцинацію проти коронавірусу для окремої категорії населення.

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