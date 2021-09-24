У МОЗ розповіли, коли Львівщина може опинитися у «червоній» зоні

У п’ятницю, 24 вересня, на брифінгу головний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що вже за 2-3 тижні кілька областей можуть перейти до «червоної» зони, серед яких Львівська. Про це повідомляє РБК-Україна.

Вже через два або три тижні кілька областей України можуть перейти до «червоної» зони адаптивного карантину. Під загрозою три регіони на заході країни і один на сході.

«Станом на 24 вересня 9 регіонів демонструють ознаки «помаранчевої» зони. Також чотири регіони можуть перейти в «червоний» рівень в найближчі 2-3 тижні», – зазначив Кузін.

Він уточнив, що до «червоної» зони можуть перейти наступні регіони:

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Житомирська область;

Рівненська область;

Львівська область;

Харківська область.

Нагадаємо, станом на ранок п’ятниці, 24 вересня, на Львівщині 147 158 випадків коронавірусної інфекції. За останню добу виявили 715 нових хворих, ще 10 людей померли.

Також у Львівській ОДА заявили, що в області вже почалась нова хвиля коронавірусу. Медики прогнозують, що вона буде важчою, ніж усі попередні.

Державна комісія ТЕБ і НС уже перевела Львівську область у «жовту» зону епіднебезпеки. Посилення карантину відбудеться вже з четверга, 23 вересня, в тому числі воно охопить й освіту.

Через незадовільний рівень вакцинації педагогів 86% закладів освіти на Львівщині тимчасово призупиняють роботу з 23 вересня. Працювати у звичному режимі зможуть лише 14% шкіл області.

У Львові навчання в очному режимі продовжать з десяток шкіл, де є належний рівень вакцинації педагогів, у всіх решта школах і садках нещеплені педагоги мають мати негативний ПЛР-тест або довідку про перенесену протягом шести місяців хворобу.

Аби підняти рівень імунізації проти коронавірусу, 22 вересня в низці шкіл, де є низький показник вакцинації, працювали пункти щеплення.

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