У «Дії» стали доступні «жовті» Сovid-сертифікати: як отримати документ

У п’ятницю, 24 вересня, у мобільному додатку «Дія» стали доступні «жовті» Covid-сертифікати. Сертифікат можуть згенерувати ті, хто отримав перше щеплення від коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна.

Для того, щоб тримати Covid-сертифікат треба зробити бодай одне щеплення від коронавірусу. На цей момент оновлення з «жовтим» сертифікатом доступне для iOS. Пізніше їх запустять і для користувачів Android (у Мінцифрі чекають на підтвердження від Google Play).

Згенерувати документ можна в декілька кроків.

Спершу потрібно авторизуватися на порталі «Дія». Далі натиснути «Послуги»‎, вибрати пункт «Covid-сертифікати»‎ та «Згенерувати сертифікат»‎.

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Далі Дія.Підписом потрібно підписати заяву на передачу даних з Електронної системи охорони здоров’я до «Дії»‎.

Згенерувати Дія.Підпис дуже просто:

Протріть фронтальну камеру, щоб випадкові відбитки пальців не заважали ідентифікації. Краще робити це на однотонному тлі та із яскравим освітленням.

Наведіть камеру на обличчя. Потрібно, щоб воно потрапило в зелену рамку на екрані.

Виконайте вказівки додатку. Треба буде нахилити голову чи покрутити обличчям, щоб система змогла перевірити ваше фото із біометрією в реєстрі.

Система робить фінальне фото – і все. Отже, ніхто не зможе підробити ваш підпис, бо ви підтвердили свою особу.

Після цього сертифікат з’явиться поруч із вашими іншими цифровими документами в «Дії»‎. Увесь процес займає кілька хвилин.

Фахівці радять: якщо додаток стоїть на смартфоні давно, то краще його поновити або навіть встановити заново.

«Жовтий» Covid-сертифікат діятиме 120 днів або до отримання другої дози щеплення. Та допоможе на випадок карантинних обмежень та для мандрівок у деякі країни.

Додамо, що ті, хто перехворіли на коронавірус зможуть отримати COVID-сертифікат орієнтовно в жовтні. У сертифіката не буде відмінностей за кольором.

Нагадаємо, станом на ранок п’ятниці, 24 вересня, на Львівщині 147 158 випадків коронавірусної інфекції. За останню добу виявили 715 нових хворих, ще 10 людей померли.

Також у Львівській ОДА заявили, що в області вже почалась нова хвиля коронавірусу. Медики прогнозують, що вона буде важчою, ніж усі попередні.

Державна комісія ТЕБ і НС уже перевела Львівську область у «жовту» зону епіднебезпеки. Посилення карантину відбудеться вже з четверга, 23 вересня, в тому числі воно охопить й освіту.

Через незадовільний рівень вакцинації педагогів 86% закладів освіти на Львівщині тимчасово призупиняють роботу з 23 вересня. Працювати у звичному режимі зможуть лише 14% шкіл області. У Львові навчання в очному режимі продовжать з десяток шкіл, де є належний рівень вакцинації педагогів, у всіх решта школах і садках нещеплені педагоги мають мати негативний ПЛР-тест або довідку про перенесену протягом шести місяців хворобу.

Аби підняти рівень імунізації проти коронавірусу, 22 вересня в низці шкіл, де є низький показник вакцинації, працювали пункти щеплення.

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