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У Львові відкриють безкоштовний університет для людей похилого віку. Відкрито запис

Аліса Белей

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У Львові планують відкрити університет «Протон». Слухачами цього університету можуть бути люди похилого віку, що мають статус пенсіонера. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

МБФ «Давай допоможемо» запускає новий соціальний проєкт у Львові – університет третього віку «Протон». Це інноваційний проєкт, що має на меті надати можливість безбар’єрного доступу до неформальної освіти людям у віці 60+. Навчання у такому університеті буде безкоштовне.

«Мета цього проєкту – покращення якості та тривалості життя людей пенсійного віку шляхом впровадження культури навчання впродовж всього життя, розвитку діалогу між поколіннями. Проєкт є неприбутковим та функціонує на волонтерських засадах», – розповідають організатори.

Проєкт передбачає проведення просвітницьких та навчальних курсів, різноманітних заходів з дозвілля та культурно-масових заходів. Слухачі із запропонованих предметів можуть обрати три предмети у формі лекцій, одне практичне заняття та одне спортивне або творче заняття.

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Навчальний рік складатиметься із двох семестрів: осінній – з жовтня до грудня та весняний – з лютого до травня.

В університеті слухачі зможуть отримати нові знання на програмі «Бізнес та підприємництво» – це для активних людей, які мають бажання вести власну справу та займатись підприємництвом, або студенти можуть сформувати для себе індивідуальну навчальну програму з вивченням мов, економіки, комп’ютерної грамотності, основ здорового способу життя, творчих занять тощо.

Щоб записатися на навчання, яке розпочнеться 1 жовтня, необхідно заповнити реєстраційну форму за цим посиланням, або звернутися до регіонального представника у м. Львові – Павла Коваля за номером телефону +38(098) 116 00 90.

Також запрошують до співпраці викладачів-волонтерів, які викладатимуть предмет 1 раз на тиждень упродовж 90 хв та зможуть самостійно формувати свій графік. В реєстраційній формі можна ознайомитись із переліком дисциплін, в яких шукають викладачів (вчителів, спеціалістів, аспірантів, студентів випускних курсів).

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