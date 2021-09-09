У міськраді розповіли, чи переходитимуть школи Львова на дистанційне навчання

Школи Львова й надалі працюватимуть наживо – про перехід на повноформатне дистанційне навчання наразі не йдеться. Про це повідомила головна освітянка Львова Зоряна Довганик.

За її словами, школи Львова наразі працюють у звичному режимі. Також у місті триває вакцинація працівників закладів освіти

«Ми продовжуємо навчання в очному режимі. Також постійно відбувається вакцинація працівників шкіл та дитсадків нашого міста. Є великий запит на вакцинацію, зокрема цього тижня ми вже мали багато випадків, коли організовували масові щеплення в закладах освіти. Наступного тижня у нас запланована масова вакцинація педагогічних працівників впродовж декількох днів», – цитує начальницю управління освіти пресслужба ЛМР.

Вона також додала, що на сьогодні Covid-19 підтверджений в 11 працівників закладів освіти та 19 школярів. Відтак, 14 класів шкіл Львова навчаються з використанням дистанційних технологій.

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Нагадаємо, у разі запровадження «жовтої», «помаранчевої» або «червоної» зон, офлайн-навчання у навчальних закладах можливе лише за умови вакцинації від 80% його персоналу. В іншому випадку навчання проводять онлайн.

Львівщина, зокрема, вже готується до переходу на дистанційне навчання.

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