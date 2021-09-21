Лише 10% шкіл Львівщини працюватимуть очно у разі посилення карантину

З 1100 шкіл Львівської області під час посилення карантину зможуть очно працювати лише 10%. Про це під час брифінгу 21 вересня заявив очільник департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис, передає Львівський портал.

Згідно з рішенням Кабміну, при введенні в регіоні жовтої, помаранчевої чи червоної карантинної зони навчальні заклади переходять на дистанційний режим роботи. Офлайн-навчання можливе лише при повній вакцинації 80% персоналу.

На Львівщині – досить низький показник вакцинації освітян. Два необхідні щеплення отримала третина педагогів, а першу дозу – 44%.

Відтак, за словами очільника департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Ореста Чемериса, з 1100 шкіл області працювати в очному форматі зможуть лише 10%.

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«Заклади освіти мають закриватись найпізніше при будь-яких карантинних обмеженнях і відкриватись найшвидше. Оскільки очна форма навчання є більш продуктивною та якісною порівняно з дистанційною. Через низькі темпи вакцинації в області з 1100 шкіл працюватимуть очно 10%. Мова йде не лише про перехід на дистанційне навчання, а й про вимушені канікули, і якість освіти буде падати», – повідомив Орест Чемерис.

Додамо, що донедавна в області некоректно вели підрахунки вакцинації. Спочатку посадовці говорили про 73% вакцинованих першою дозою освітян, згодом стало відомо, що йдеться лише про 44%.

Зазначимо, міський голова Львова прогнозує, що до кінця вересня навчання у школах ще буде очним, втім як буде у жовтні, наразі не відомо.

Тим часом у міськраді Львова запевнили, що про онлайн-навчання дітей наразі не йдеться, оскільки спалахів у школах практично немає.

Минулого тижня в одній львівській школі та дитсадку провели експрес-тести невакцинованим працівникам, а також учням двох класів. Жодного випадку Covid-19 не виявили.

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