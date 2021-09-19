До кінця року на ремонт закривають ще одну частину вулиці Шевченка

З понеділка, 20 вересня, у Львові на ремонт закривають ще одну ділянку вулиці Шевченка: від вул. Єрошенка до вул. Яцкова. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Так, з 8.00 год. 20 вересня і до кінця цього року на ремонт закривають ще одну ділянку вул. Шевченка – від вул. Єрошенка до вул. Яцкова. Таким чином ремонтні роботи триватимуть на ділянці від вул. Залізничної до вул. Яцкова.

«З понеділка закриваємо ще одну невеличку ділянку дороги від вул. Єрошенка до вул. Яцкова, довжиною 250 м. На ділянці вул. Шевченка від вул. Залізничної до вул. Єрошенка вже закінчили роботи з заміни комунікацій та розпочинатимуть поверхневі роботи. Тож на ділянці до вул. Яцкова будуть відповідно приступати до робіт з заміни інженерних мереж. Таким чином поетапно рухатимемось до вул. Ярослава Мудрого», – пояснив заступник директора ЛКП «Львівавтодор»Євген Калитич.

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Нагадаємо, у червні цього року розпочався ІІІ етап реконструкції вул. Шевченка, який передбачає проведення ремонтних робіт на ділянці від вул. Залізничної до вул. Ярослава Мудрого. Вартість робіт, які виконує компанія «Онур», складає 186,6 млн грн.

Зазначимо, вул. Т. Шевченка почали ремонтувати наприкінці січня. Всі роботи виконують у три черги, перша із них – облаштування квазікільця від вул. Залізничної до вул. Левандівської. Його відкрили у середині серпня.

Додамо, реконструкцію вул. Т. Шевченка (від вул. Залізничної до вул. Левандівської) проводить ТзОВ «Онур». Також проєкт передбачає облаштування квазікільця на вул. Т. Шевченка, вул. Левандівській і вул. Залізничній. Загальна довжина усіх відновлених вулиць становить 837 м. Бюджету Львова ці роботи обійдуться у 89,6 млн грн.

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