На Львівщині прикордонники затримали 18 людей з підробленими Covid-сертифікатами

Впродовж останнього тижня, тобто від понеділка, 13 вересня, на кордоні з Польщею та в аеропорту «Львів» прикордонники затримали 18 людей, які намагались перетнути кордон з підробленими Covid-сертифікатами. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Карпатського прикордонного загону.

Прикордонники перевіряють дійсність сертифікатів за допомогою спеціального пристрою, який сканує QR-код документу і визначає справжній він, чи ні.

Такою системою вони користуються трохи більше місяця. За цей час вони перевірили близько трьох тисяч документів про вакцинацію, з них 60 – виявились фейковими. Лише впродовж останнього тижня 18 людей намагались перетнути кордон з підробленими Сovid-сертифікатами.

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Про підробку covid-сертифікату повідомили у поліцію, оскільки це має ознаки кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 358 ККУ «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів».

Раніше повідомлялось, що прикордонники разом з поліцейськими викрили незаконну схему виготовлення міжнародних сертифікатів про вакцинацію від COVID-19.

COVID-сертифікат – це документ у Дії, який підтверджуватиме ваш статус про вакцинацію, негативний результат ПЛР-тесту або те, що людина одужала від коронавірусної хвороби. Сертифікат з’явиться поруч із вашими іншими цифровими документами в «Дії». Зауважимо, COVID -сертифікат обов’язково міститиме QR-код, отримати його можна також і в паперовій формі. Термін дії такого документу становить лише пів року.

В липні команда Мінцифри розпочала бета-тестування сертифікатів на iOS, а в середині серпня – Android.

Наприкінці серпня Європейський Союз офіційно визнав та почав приймати українські COVID-сертифікати в додатку «Дія».

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Фото: Держприкордонслужба