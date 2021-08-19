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ЄС визнав українські COVID-сертифікати в «Дії»

Вероніка Рой

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Європейський Союз офіційно визнав українські COVID-сертифікати в додатку «Дія». Про це інформує Міністерство цифрової трансформації.

«ЄС офіційно визнав, що українські COVID-сертифікати в застосунку Дія відповідають європейським. Українці знову зможуть безпечно подорожувати без обмежень, які спричинила пандемія», – ідеться у повідомленні.

Деталі поки що невідомі. Проте 20 серпня Мінцифри організовує брифінг спільно з МОЗ, головою Представництва ЄС в Україні послом Матті Маасікасом.

«Під час брифінгу представники Мінцифри, МОЗ та ЄС розкажуть про проєкт, його технічну частину, як все буде працювати та коли українці зможуть подорожувати з сертифікатами в Дії. Також спікери відповідатимуть на запитання преси», – додають у Мінцифри.

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COVID-сертифікат – це документ у Дії, який підтверджуватиме ваш статус про вакцинацію, негативний результат ПЛР-тесту або те, що людина одужала від коронавірусної хвороби. Сертифікат з’явиться поруч із вашими іншими цифровими документами в «Дії».  Зауважимо, COVID -сертифікат обов’язково міститиме QR-код, отримати його можна також і в паперовій формі. Термін дії такого документу становить лише пів року.

В липні команда Мінцифри розпочала бета-тестування сертифікатів на iOS, а в середині серпня – Android.

Нагадаємо, про введення covid-паспорта світі заговорили ще з початку пандемії коронавірусу, але тільки зі стартом масової вакцинації країни почали його впроваджувати на національному рівні. Лише після цього виникла ідея запровадити певний глобальний covid-паспорт.

Остаточно впровадити такий документ у Європейському Союзі планували ще з 15 червня. Його формат буде єдиним для всіх країн-членів.

У МОЗ запевняють, що вітчизняний сovid-паспорт визнаватимуть у Європі, тож провакциновані українці зможуть вільно подорожувати, маючи такий документ.

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