Іван Васюник: «Чому ми маємо підтримати Музей Голодомору?»

Голова наглядової ради Міжнародного благодійного фонду Музею Голодомору Іван Васюник під час Міжнародного економічного форуму про пріоритетний культурний проєкт незалежної України – створення Національного музею Голодомору:

«Чому ми маємо підтримати Музей Голодомору?

Діалог і партнерство успішного бізнесу та держави, а також численних жертводавців дають результат.

Ми вдячні всім благодійникам, які за нетривалий час цього проєкту пожертвували і продовжують жертвувати свої кошти на втілення Музею Голодомору, через краудфандингову платформу «Зерна правди», яка продовжує збирати кошти благодійників для втілення цього проєкту.

На початку кампанії ми прагнули не лише зібрати кошти від благодійників для втілення Музею, а мали стратегію із залучення до проєкту мільйонів українців, які вносять свій внесок незалежно від обсягу у справу відновлення пам’яті про невинно вбитих понад 7 000 000 українців.

Саме фраза Миколи Онищенка – члена Наглядової ради Міжнародного благодійного фонду Музею Голодомору, що пережив Голодомор 1932 – 1933 років, концентраційні табори Німеччини та Совєтського Союзу, але на жаль, не пережив пандемію коронавірусу, є стратегією кампанії збору – цей музей має будувати вся Україна, як своєрідний заповіт.

Це унікальний і перший подібний проєкт в Україні, що будується із залученням світових лідерів музейної архітектури і дизайну. До прикладу, у сусідній Польщі за останні 20 років реалізовано вже п’ять подібних музейних проєктів. Серед них – відомий Музей Варшавського повстання, Музей польських євреїв, Музей Другої світової війни… На їхньому прикладі ми бачимо наше відставання, але це має стати нашою перевагою у втіленні проєкту Музею Голодомору, як і в проєкті допомоги українській армії.

У допомозі від бізнесу в часи пандемії коронавірусу закладена велика сила єднання.

Тема правди про Голодомор, як найбільшу трагедію і гуманітарну катастрофу ХХ століття, вже десятки років об’єднує українську націю. Вона об’єднує пам’ять не лише українців, а й міжнародних дослідників. Як стверджує професор Тимоті Снайдер, правда про Голодомор – один із факторів творення сучасної української нації.

Приємно відзначити, що втілення Музею Голодомору має відносно легку дорогу, він був ініційований після Революції Гідності українською світовою громадськістю. Його підтримав попередній президент і сьогодні підтримує президент України Володимир Зеленський, який проголосив його на весь світ, як пріоритетний культурний проєкт України. Він фінансується вже третім урядом України поспіль. І хоча ми маємо Закон України про державне і приватне партнерство, але ми досі не маємо зреалізованих культурних кейсів у культурній сфері.

Фактично ми запропонували владі втілити цей проєкт на засадах державного й приватного партнерства.

Держава підтримала цей процес, і останні п’ять років виконує свої зобов’язання. Лише цього року в держбюджеті передбачено 525 мільйонів гривень на Музей Голодомору і вони вже виділені.

У той же час «Міжнародний благодійний фонд Музею Голодомору» був заснований з ініціативи Світового Конґресу Українців, Громадського комітету з вшанування пам`яті жертв Голодомору – геноциду 1932-1933 рр та «Меморіалу» імені Василя Стуса.

На фонді лежить зобов’язання бути партнером держави у залученні і фінансуванні проєкту кращими світовими силами. І одна із головних засад цього партнерства – чітке розподілення відповідальності: як відповідальності держави і фонду, так і спільна відповідальність фонду, музею та Міністерства культури. Завше стукаю по дереву, бо наразі ці зобов’язання виконуються.

Лідери бізнесу добре розуміють, що таке творити унікальні проєкти. Нещодавно у світі відкрили Великий Єгипетський музей за один мільярд доларів, де 95% суми зібрали благодійники. Усі ключові музейні проєкти світу останнього десятиліття були втілені за кошти благодійників.

Ми відкриті і звітуємо перед благодійниками про кожну витрачену гривню, проходимо міжнародний аудит.

Невдовзі ми готуємося провести нові благодійні вечори для залучення необхідних коштів на фінальне втілення проєкту. 20 листопада такий захід планується у Львові, а 27 листопада благодійний вечір відбудеться у Києві».

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