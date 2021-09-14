За добу у Львові зробили більше трьох тисяч covid-щеплень

Протягом понеділка, 13 вересня, у Львові вакцинацію проти коронавірусу пройшли понад три тисячі мешканців. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.
Минулої доби у Львові щеплення проти Covid зробили 3402 людям, 2475 із них отримали вже друге щеплення.
- Вакциною AstraZeneca – 111 осіб (з них 2-ою дозою – 14);
- вакциною CoronaVac – 291 особу (з них 2-ою дозою – 137);
- вакциною Pfizer – 1170 осіб (з них 2-ою дозою – 577);
- вакциною Moderna – 1830 осіб (з них 2-ою дозою – 1747).
Графік роботи центрів вакцинації Львівщини на 13-19 вересня тут.
Нагадаємо, за минулу добу, 13 вересня, в Україні виявили 3 332 нових випадків коронавірусу. При цьому 1 404 людей одужали та 97 померли.
Нещодавно у МОЗ говорили про нову хвилю коронавірусу, яка розпочнеться ще до початку осені. Такий свій прогноз міністерство пояснювало активним поширенням штаму «Дельта».
У МОЗ вже заявили, що через ріст захворюваності на коронавірус карантин в Україні планують посилити вже з 13 вересня, ввівши жовту зону епіднебезпеки. Проте згодом у міністерстві заявили, що перехід України в «жовту» зону відкладається.
Водночас Львівщину вже зараховують до регіонів, де є одна з найскладніших епідситуацій, тому не виключено, що тут можуть запровадити помаранчеву зону.
Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.
Аліса Белей