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За добу у Львові зробили більше трьох тисяч covid-щеплень

Аліса Белей

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Протягом понеділка, 13 вересня, у Львові вакцинацію проти коронавірусу пройшли понад три тисячі мешканців. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Минулої доби у Львові щеплення проти Covid зробили 3402 людям, 2475 із них отримали вже друге щеплення.

  • Вакциною AstraZeneca – 111 осіб (з них 2-ою дозою – 14);
  • вакциною CoronaVac – 291 особу (з них 2-ою дозою – 137);
  • вакциною Pfizer – 1170 осіб (з них 2-ою дозою – 577);
  • вакциною Moderna – 1830 осіб (з них 2-ою дозою – 1747).

Графік роботи центрів вакцинації Львівщини на 13-19 вересня тут.

Нагадаємо, за минулу добу, 13 вересня, в Україні виявили 3 332 нових випадків коронавірусу. При цьому 1 404 людей одужали та 97 померли.

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Нещодавно у МОЗ говорили про нову хвилю коронавірусу, яка розпочнеться ще до початку осені. Такий свій прогноз міністерство пояснювало активним поширенням штаму «Дельта».

У МОЗ вже заявили, що через ріст захворюваності на коронавірус карантин в Україні планують посилити вже з 13 вересня, ввівши жовту зону епіднебезпеки. Проте згодом у міністерстві заявили, що перехід України в «жовту» зону відкладається.

Водночас Львівщину вже зараховують до регіонів, де є одна з найскладніших епідситуацій, тому не виключено, що тут можуть запровадити помаранчеву зону.

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