ОСТАННІ НОВИНИ

Covid в Україні: 3 869 нових хворих, ще 69 людей померло

Аліса Белей

|

За минулу добу, 10 вересня, в Україні виявили 3 869 нових випадків COVID-19. При цьому зафіксували 69 летальних випадків, а одужали від коронавірусної хвороби 1 738 осіб. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Міністерство охорони здоров’я України.

Найбільше підтверджених випадків зареєстрували на Львівщині (379), у Києві (370), Харківщині (341), Дніпропетровська область (278), Чернівецька (251).

За минулу добу протестовано:  методом ПЛР – 33 162 осіб,  методом ІФА – 7 879 осіб,  експрес-тестами – 24 364 осіб.

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 2 314 423 осіб, із них одужали 2 220 611 осіб, померли 54 320 осіб.

Реклама партнерів

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, нещодавно у МОЗ говорили про нову хвилю коронавірусу, яка розпочнеться ще до початку осені. Такий свій прогноз міністерство пояснювало активним поширенням штаму «Дельта».

У МОЗ вже заявили, що через ріст захворюваності на коронавірус карантин в Україні планують посилити вже з 13 вересня, ввівши жовту зону епіднебезпеки. Проте згодом у міністерстві заявили, що перехід України в «жовту» зону відкладається.

Водночас Львівщину вже зараховують до регіонів, де є одна з найскладніших епідситуацій, тому не виключено, що тут можуть запровадити помаранчеву зону.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Три роки згарища. Скільки Львову ще чекати на відновлення стрільбища СКА?
Вероніка РОЙ
Три роки згарища. Скільки Львову ще чекати на відновлення стрільбища СКА?

Влітку 2018 року спалахнув стрілецький комплекс СКА навчально-спортивної бази літніх видів спорту Міністерства оборони У...

Форум видавців у Львові-2021. Програма фестивалю
Аліса БЕЛЕЙ
Форум видавців у Львові-2021. Програма фестивалю

З 15 по 19 вересня у Львові пройде 28-й Форум видавців – найбільша літературна подія Східної Європи, що поєднує у собі к...

V Форум місцевого розвитку. Найуспішніші громади Львівщини та причини їхнього успіху
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
V Форум місцевого розвитку. Найуспішніші громади Львівщини та причини їхнього успіху

У Трускавці стартував V Форум місцевого розвитку, що триватиме два дні — 2-3 вересня. До участі у заході залучені експер...

Вакцинація врятує від локдауну? Чим небезпечний Дельта-штам
Ольга ДЕНИСЯКА
Вакцинація врятує від локдауну? Чим небезпечний Дельта-штам

Небезпечний штам коронавірусу «Дельта», що більш відомий як «індійський», активно поширюється у світі і вже увірвався в ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів