Covid в Україні: 3 869 нових хворих, ще 69 людей померло

За минулу добу, 10 вересня, в Україні виявили 3 869 нових випадків COVID-19. При цьому зафіксували 69 летальних випадків, а одужали від коронавірусної хвороби 1 738 осіб. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Міністерство охорони здоров’я України.

Найбільше підтверджених випадків зареєстрували на Львівщині (379), у Києві (370), Харківщині (341), Дніпропетровська область (278), Чернівецька (251).

За минулу добу протестовано: методом ПЛР – 33 162 осіб, методом ІФА – 7 879 осіб, експрес-тестами – 24 364 осіб.

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 2 314 423 осіб, із них одужали 2 220 611 осіб, померли 54 320 осіб. Реклама партнерів Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, нещодавно у МОЗ говорили про нову хвилю коронавірусу, яка розпочнеться ще до початку осені. Такий свій прогноз міністерство пояснювало активним поширенням штаму «Дельта».

У МОЗ вже заявили, що через ріст захворюваності на коронавірус карантин в Україні планують посилити вже з 13 вересня, ввівши жовту зону епіднебезпеки. Проте згодом у міністерстві заявили, що перехід України в «жовту» зону відкладається.

Водночас Львівщину вже зараховують до регіонів, де є одна з найскладніших епідситуацій, тому не виключено, що тут можуть запровадити помаранчеву зону.

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