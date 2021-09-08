В Україні зробили понад 10 млн Covid-щеплень. Ляшко заявляє, що виконав обіцянку

Станом на 8 вересня в Україні зробили понад 10 мільйонів щеплень проти коронавірусної інфекції. Про це повідомив у Facebook міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

За його словами, понад 5,6 млн українців вже отримали принаймні одну дозу, а 4,4 млн людей – дві дози антиковідної вакцини.

«Як і говорив, обіцянку виконав всього з тижневою затримкою. Вважаю це хорошим результатом, адже мали кілька днів святкових вихідних, на які традиційно йде спад бажаючих вакцинуватися. (От нічого не поробиш з цим нашим «після свят»). Сьогодні ми вийшли на 3,5 млн щеплень на місяць, які ще у травні виглядали нереальними, як і доступ до вакцини усіх бажаючих. Але завдяки роботі наших медичних працівників, у нас ще є ресурс для зростання, головне тепер ваше бажання прийти до пункту щеплення», – зазначив Ляшко.

Міністр уточнив, що серед вакцинованих наші медики, освітяни, військові, соцпрацівники, літні люди та інші українці, які вже захищені від COVID-19. І це свідомий вибір на користь свого здоров’я.

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Першу дозу вакцини від COVID-19 отримали 74% медичних працівників, двома дозами щепилися 57%.

Також першою дозою вакциновано понад 40% працівників сфери освіти, дві дози отримали 30%. Це не лише викладачі, це всі хто дотичні до навчання наших дітей і працюють в освітніх закладах.

Віктор Ляшко зазначає, що на сьогодні в Україну доставили понад 20 млн доз вакцин різних виробників. З них майже 12,6 млн доз закуплені коштом держбюджету, понад 4,3 млн поставлено в межах ініціативи з рівного доступу до антиковідних вакцин COVAX, а більш ніж 3,3 млн отримано як гуманітарну допомогу від країн ЄС.

«Запевняю, сьогодні щепитися може кожен. Не відкладайте щеплення на потім, вакцинація – дієвий спосіб запобігти тяжкому перебігу та смерті від COVID-19. А світові тренди свідчать, що COVID-19 стає «пандемією невакцинованих», – додає очільник МОЗ.

Щодо Львівщини, то тут щеплення від коронавірусу отримали 615 797 людей, з них – 268 883 другу дозу.

Зауважимо, головний координатор вакцинації на Львівщині запевняє, що всі вакцини захищають від штаму «Дельта», який є більш небезпечним для здоров’я.

Також медики кажуть, що вакцинація вже дала перші результати – у стаціонар ще потрапляв жоден пацієнт, який зробив щеплення проти коронавірусу.

Загалом проти коронавірусу на Львівщині збираються провакцинувати половину населення – 1,5 мільйона людей. Зробити це хочуть ще до кінця цього року.

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