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Сovid-вакцинація: в Україні зафіксували менше 1% серйозних побічних ефектів

Ольга Денисяка

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Ризик появи серйозних побічних явищ після covid-вакцинації в Україні складає менше за 1%. Про це у Facebook повідомив Державний експертний центр, передає Львівський портал.

Станом на 26 липня в Україні введено майже 4,7 мільйона доз вакцин. А саме: 499720 Covishield, 1484196 CoronaVac,1715780 Comirnaty та 964083 AstraZeneca. Побічні ефекти виявляли в менше 1% вакцинованих.

«Відповідно до оновлених даних ризик серйозних побічних явищ після вакцинації всіма зареєстрованими в Україні вакцинами залишається рідкісним – менше 1 %», – йдеться в повідомленні.

Розподіл випадків НППІ за гендерними та віковими показниками виглядає наступним чином:

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  • AstraZeneca – найчастіше вони траплялися у жінок та чоловіків у віці 61-72р.;
  • Covishield – у жінок 31-45 років та чоловіків у віці 46-60р.;
  • CoronaVac – у жінок віком 46-60, а у чоловіків у віці 61-72р.;
  • Comirnaty – у жінок та чоловіків у віці 46-60р.

Додамо, що раніше у Львівській ОДА заявляли, що в області жодного випадку серйозних побічних реакцій не фіксували.

На Львівщині понад 113 тисяч осіб отримали другу дозу вакцини, тобто повністю завершили процес вакцинації.

Головний координатор вакцинації на Львівщині запевняє, що всі вакцини захищають від штаму «Дельта», який є більш небезпечним для здоров’я.

Загалом проти коронавірусу на Львівщині збираються провакцинувати половину населення, а це – 1,5 мільйона людей.

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