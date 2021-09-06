Covid-вакцинація вагітних і тих, хто вже перехворів: чи потрібно робити щеплення

Щеплення проти коронавірусу рекомендують робити деяким вагітним жінкам, і всім тим, хто вже перехворів, але утримується від вакцинації, сподіваючись на вироблені антитіла. Про це 6 вересня повідомила керівниця обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Іванченко, передає кореспондент Львівського порталу.

Covid-щеплення в Україні роблять вагітним, проте для цього використовують лише одну вакцину – американську Pfizer, адже щодо неї є найбільше клінічних спостережень.

Щеплення проти коронавірусу для вагітних жінок не є обов’язковим, втім тим, хто виявив таке бажання, можуть зробити прививку на будь-якому терміні.

«Проти коронавірусу вагітних вакцинують, незалежно від терміну вагітності. Адже ризик від захворювання на Covid-19 є вищим, ніж ймовірний ризик після вакцинації. Зокрема, це вагітні, які працюють в охороні здоров’я, у сфері, де доводиться контактувати з великою кількістю людей», – розповіла Наталія Іванченко.

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Зазначимо, що вагітні не брали участь в клінічних дослідженнях вакцин проти коронавірусу. Під час випробувань на тваринах не було виявлено негативного впливу препаратів на перебіг вагітності. Проте вивчення безпечності вакцин для вагітних ще триває.

Водночас у МОЗ наголошують: вагітним, які розглядають можливість вакцинації проти Covid-19, слід спочатку проконсультуватися зі своїм лікарем. Також серед тих, кому можна зробити щеплення, є вагітні, що мають супутні захворювання.

Людям, які вже перехворіли на коронавірус, також радять не відкладати з вакцинацією, оскільки вірус мутує і заразитись ним можна двічі та навіть тричі. За останніми офіційними даними, на Львівщині Covid повторно підхопили понад три сотні мешканців.

«Людина, яка перехворіла на коронавірус, може бути вакцинована або фактично відразу після одужання – має пройти не менше 28 днів після хвороби, або протягом 6 місяців після перенесеної хвороби», – пояснила Наталія Іванченко.

Зазначимо, що на початку серпня щеплення проти коронавірусу в Україні почали робити й дітям віком від 12 років. У таких випадках щеплення роблять лише американською вакциною Pfizer. Втім провакцинуватись зможуть не всі охочі, а лише окрема категорія підлітків. Всі деталі – за цим посиланням.

На Львівщині проти коронавірусу провакцинували понад пів сотні підлітків.

Нагадаємо, взимку, ще перед стартом вакцинальної кампанії в Україні, МОЗ рекомендувало робити щеплення тим, хто вже перехворів, за пів року після одужання, а вагітним радили утриматись від імунізації до народження дитини. Винятком тоді були вагітні медики. Щодо жінок, які годують груддю, застережень взагалі не було.

Загалом проти коронавірусу в Україні провакцинували понад 5,5 мільйона людей, із них 4,2 мільйона осіб отримали вже два необхідні щеплення, тому повністю імунізовані.

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