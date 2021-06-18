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На Львівщині – понад 300 випадків повторного інфікування Covid

Вероніка Рой

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На Львівщині фіксують повторні інфікування коронавірусною інфекцією. Так, в області вже відомо про понад 300 випадків, коли люди вдруге захворіли на Covid. Про це у коментарі Львівському порталу повідомила керівниця Львівського обласного лабораторного центру Наталія Іванченко.

З її слів, в області коронавірусом повторно інфікувалися 318 людей.

«Є люди, які хворіють на коронавірус вдруге, вони потрапляють у статистику. Таких на Львівщині зараз є 318 осіб», – каже Наталія Іванченко.

Також медики почали бити на сполох через випадки хронічного коронавірусу. Експерт департаменту охорони здоров’я Львівської облдержадміністрації з пульмонології Надія Рудницька повідомила, що у світі з’явився термін «Long Covid» або хронічний коронавірус. Мова йде про пацієнтів, які навіть після виписки зі стаціонару, можуть бути залежними від кисню та потребують подальшого лікування.

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«Це ті пацієнти, які, незважаючи на те, що вони виписані зі стаціонару, є залежними від кисню. Вони потребують подальшого лікування. Ці пацієнти мають великі пневморофіброзні зміни у легеневій тканині. Зараз зусилля направлені на те, щоб ці зміни, що відбуваються у легеневій тканині, що стосується пульмунології, не перейшли у склероз. Тоді звичайна легенева тканина замінюється сполучною тканиною. В людей з’являються серйозні проблеми зі здоров’ям», – пояснює Надія Рудницька.

Водночас Наталія Іванченко повідомила, що інформації про випадки хронічного коронавірусу на Львівщині поки що не має.

Як писав Львівський портал, про повторне зараження коронавірусом на Львівщині стало відомо торік наприкінці вересня, коли Covid-19 знову підхопила медсестра сільської амбулаторії у Яворівському районі. Спершу жінка захворіла в травні, а потім – у вересні.

Втім вже стверджують, що випадки, коли людина вдруге заразилась коронавірусом, на Львівщині не зникнуть. Медики не виключають, що захворіти можна навіть тричі.

Повторні випадки захворювання на COVID-19 науковці пов’язують зі змінами генотипів вірусів, що циркулюють, та особливостями імунної системи особи, що піддається ризику зараження.

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