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Коронавірус забрав життя ще 17 українців

Андрій Котенський

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Станом на ранок неділі, 05 вересня, в Україні підтверджено 2 297 534 випадків коронавірусної інфекції. За останню добу виявили 1379 нових хворих та ще 17 людей померло від наслідків коронавірусу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

Також за минулу добу до лікарень госпіталізовано 899 осіб, натомість одужало від коронавірусу – 407 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 2 297 534 особи, одужало – 2 212 720 осіб та померло 53 983 людей.

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За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (144), м. Київ (141), Дніпропетровській (132), Чернівецькій (124) та Одеській (90) областях.

Нагадаємо, раніше у МОЗ говорили про нову хвилю коронавірусу, яка розпочнеться ще до початку осені. Такий свій прогноз міністерство пояснювало активним поширенням штаму Дельта».

Тепер у МОЗ здоров’я прогнозують два нові спалахи Covid на початку і наприкінці зими.

Загалом за офіційними даними«Дельтою» заразились вже понад 500 українців.

Тим часом науковці вже заявили, що через «Дельту» в Україні існує загроза «вибухового» росту захворюваності на Covid-19. Новий спалах може розпочатися зі східних областей.

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