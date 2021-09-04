Covid в Україні забрав життя ще 44 людей

Станом на ранок суботи, 4 вересня, в Україні підтверджено 2 296 155 випадків коронавірусної інфекції. За останню добу виявили 2 614 нових хворих та ще 44 людини померло. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

За даними відомства, серед нових хворих на COVID-19 – 196 дітей та 46 медиків.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 2 296 155 осіб (+2614 за останню добу), одужало – 2 212 313 осіб (1 447) та померло 53 966 людей (+44.

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Також за минулу добу із коронавірусом госпіталізовано до лікарень – 824 особи.

Найбільша кількість нових підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (339), Харківській (216), Одеській (208), Чернівецькій (193) та Львівській (183) областях.

Нагадаємо, раніше у МОЗ говорили про нову хвилю коронавірусу, яка розпочнеться ще до початку осені. Такий свій прогноз міністерство пояснювало активним поширенням штаму Дельта».

Тепер у МОЗ здоров’я прогнозують два нові спалахи Covid на початку і наприкінці зими.

Загалом за офіційними даними«Дельтою» заразились вже понад 500 українців.

Тим часом науковці вже заявили, що через «Дельту» в Україні існує загроза «вибухового» росту захворюваності на Covid-19. Новий спалах може розпочатися зі східних областей.

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