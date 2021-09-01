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У МОЗ розповіли, чи потрібно школярам бути у масках під час уроків

Наталя Дуляба

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Під час уроків учням не потрібно бути у масках, однак школярам від 12 років слід одягати їх, виходячи з класу. Про це йдеться у Telegram-каналі Міністерства охорони здоров’я України.

Зважаючи на початок нового навчального року, у МОЗ дали рекомендації щодо безпечного перебування у школах.

Під час уроку всім без винятку учням не потрібно бути у масках. Натомість одягати її потрібно школярам віком від 12 років, виходячи у коридор чи інші шкільні приміщення, де можна зустрітися з великою кількістю інших учнів.

Натомість вчителі мають носити маски чи респіратори у будь-яких шкільних приміщеннях. Також педагогам радять одягати на уроках захисний щиток, який потім слід ретельно дезінфіковувати.

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У Міністерстві охорони здоров’я також наголошують на регулярному провітрюванні класів, а також суворому дотриманні гігієни рук. Для цього у школах мають бути мило та паперові рушники або хоча б антисептики.

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Нагадаємо, навчання з 1 вересня школярі розпочнуть у звичному режимі. Далі формат залежатиме від епідеміологічної ситуації в Україні та кількості вакцинованих педагогів.

Своєю чергою у міськраді Львова теж запевнили, що з вересня школи Львова повертаються до очного навчання. Більшість студентів у Львові новий навчальний рік теж розпочне офлайн. Детальніше читайте за цим посиланням.

Міністерство охорони здоров’я закликало адміністрацію шкіл розглянути різні формати відзначення початку навчального року, в тому числі й альтернативні заходи на противагу традиційним лінійкам.

Додамо, що цьогоріч на Львівщині за шкільні парти сядуть понад 32 тисячі першокласників. Перший урок буде присвячений 30-річчю Незалежності України.

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