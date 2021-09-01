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Аварійний будинок у Дрогобичі, де стався обвал, демонтують

Вероніка Рой

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Аварійний будинок на вулиці Грушевського, 101/1 у місті Дрогобич, де два роки тому 27 серпня стався обвал, демонтують. Про це Львівському порталу повідомили у Дрогобицькій міськраді.

У повідомленні зазначають, що на аварійну будівлю тривалий час був накладений арешт, тривали слідчі дії та з’ясовували причину завалу.

«У червні місяці арешт зняли. Тож тепер активно шукають організацію, або фахівців, які в найближчий час розберуть будівлю.Від методу контрольованого підриву будинку відмовилися», – кажуть у Дрогобицькій міськраді.

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Нагадаємо, у ніч на 28 серпня орієнтовно у Дрогобичі на вулиці Грушевського, 101 обвалилась частина чотириповерхового житлового будинку. Внаслідок події загинули двоє людей, ще семеро постраждали. Згодом кількість жертв обвалу зросла до восьми осіб.

За фактом обвалу поліція відкрила два кримінальні провадження. В одному з них проходять посадовці Дрогобицької міської ради та комунального підприємства: двох працівників комунального підприємства підозрюють у службовій недбалості, що призвела до обвалу.

Згодом причиною обвалу назвали руйнування середньої несучої стіни підвалу. Будівлю визнали аварійною.

Весною 2020 року уряд скерував понад 40 млн на придбання нових осель для мешканців Грушевського 101/1. Було закуплено 59 нових квартир.

 

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