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Відремонтовану вулицю Пекарську не відкриють 1 вересня

Наталя Дуляба

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Для проїзду відремонтовану вул. Пекарську обіцяли відкрити 1 вересня, однак цього не буде. Рух вулицею відновлять із понеділка, 6 вересня. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі мерії Львова.

Дорожники кажуть, що ремонт вул. Пекарської вже фактично завершився, однак відкрити її вчасно все одно не вдасться. Раніше у міськраді обіцяли відновити рух вулицею 1 вересня.

«Відкрити вулицю для проїзду плануємо 6 вересня, оскільки згідно з технічними вимогами дорожнє покриття (мозаїка) має набрати міцності перед відкриттям руху транспорту», – відзначили в ЛКП «Львівавтодор».

Станом на вівторок, 31 серпня, на вул. Пекарській вже повністю замостили мозаїкою проїзну частину, на завершальній стадії – покриття велодоріжок і тротуарів, а також укріплення колектора.

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Нагадаємо, ремонт вул. Пекарської стартував торік 1 вересня. Тут повністю замінили мережі водопостачання і каналізації, повністю оновили дорожнє покриття, влаштували велодоріжки та нові паркомісця. Всі роботи відбувались у три етапи.

Капремонт Пекарської обійшовся Львову у 109,4 млн грн. Всі роботи виконувало ТзОВ «Вельт Капіталі».

Під час ремонту на Пекарській вирізали дерева і демонтували кілька МАФів.

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