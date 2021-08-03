Вулицю Пекарську обіцяють відкрити з 1 вересня

На вулиці Пекарській у Львові завершуються ремонтні роботи. Для транспорту відкрити вулицю планують вже з 1 вересня. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Ремонт вулиці Пекарської на відрізку від вул. Мечникова до вул. Шімзерів стартував торік 1 вересня. Ремонтні роботи виконує ТзОВ «Вельт Капітал». Вартість робіт становить 109,4 млн грн.

Зараз ремонтні роботи зосереджені на всьому відрізку – від вул. Шімзерів до вул. Тершаковців.

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Розробив проєкт ремонту вулиці ЛКП «Інститут просторового розвитку. Керівник підприємства Олег Шмід відзначає, що після завершення ремонту вул. Пекарська стане доступною для всіх.

«На вул. Пекарській ми зреалізували багато нових проектних рішень за принципом «вулиці для всіх». Так, на вул. Пекарській є місце для пішоходів, велосипедистів, припаркованих авто і авто, які рухаються по транзиту. Біля медичного університет будуть облаштовані відпочинкові зони, де люди зможуть посидіти на лавочках і облаштуємо там питний фонтан. А облаштована велодоріжка на вул. Пекарській стане частиною загальної веломережі міста. Завдяки їй буде поєднано велосипедним рухом мікрорайон «Майорівка» з центром міста», – розповів директор ЛКП «Інститут просторового розвитку» Олег Шмід.

За його словами, після ремонту вулиця не звузиться, а навпаки – збільшується активна частина дороги за рахунок того, що з вулиці заберуть припарковані авто.

Завершити роботи і відкрити вул. Пекарську для проїзду планують з 1 вересня. Натомість вул. Шимзерів відкриють дещо пізніше – наприкінці жовтня.

Зазначимо, капітальний ремонт вулиці Пекарської відбувається у три етапи. Раніше у міськраді заявляли, що ремонт вулиці Пекарської повністю планують завершити до вересня 2021 року.

Проєктом реконструкції вул. Пекарська передбачено капітальний ремонт проїзної частини з бруківки та мозаїки із заміною конструктивних шарів, влаштування місць для паркування, будівництво велосипедних доріжок та велосипедних смуг. Також планується капітальний ремонт покриття тротуарів, світлофорного об’єкта, заміна існуючих мереж водопостачання та каналізації тощо. Крім цього проєктом передбачені умови безперешкодного і зручного пересування маломобільних груп населення, влаштування благоустрою території.

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