Вирубка дерев на Пекарській: що відбувається і якою вулиця буде після реконструкції

На вул. Пекарській активно зрізають дерева, що викликало обурення у частини львів’ян. Львівський портал розповідає, чому на Пекарській взялися масово вирізати дерева і чи залишиться зелень на цій вулиці.

Вирубка існуючих дерев передбачена у реконструкції вул. Пекарської, яка стартувала наприкінці літа. Тут відремонтують ділянку від вул. Тершаківців до вул. Мечнікова, тобто за відновлений відрізок довжиною менше 900 м місто заплатить підряднику, ТзОВ «Вельт Капітал», 109,4 млн грн.

Роботи на вул. Пекарській розпочались ще влітку, втім зовсім нещодавно тут почали масово зрізати дерева. Це обурило частину львів’ян, які почали скаржитись на гарячу лінію, публікувати світлини «голої» вулиці у соцмережах. Про тотальну вирубку дерев Львівському порталу навіть повідомляла стурбована місцева мешканка.

Реклама партнерів

Зі 103 дерев мають зрізати 44

Очільниця міського управління екології Олександра Сладкова розповідає, що в межах реконструкції вул. Пекарської не зріжуть усі дерева. Вирубці підлягають 44 із 103 дерев, в тому числі й дерева, які є в задовільному стані.

Натомість на місці вирізаних висадять 59 нових дерев. Тобто після завершення всіх робіт кількісно дерев на вулиці лише побільшає. Проте непартна сторона Пекарської практично залишиться без дерев.

«Зрізці підлягають 44 дерева, 10 із них є в незадовільному стані, 21 – у задовільному, 13 – в доброму. Збереженню підлягають 59 дерев, 53 із яких є в доброму стані, проєкт передбачає їхнє збереження. Сумарна вартість цих 59 дерев згідно становить 2 млн грн… Також буде посаджено мінімум 59 дерев та 1995 кущів. Наразі в проєкті розглядаються буки і глоди, але ми плануємо ще обговорити додатково асортимент з проектантами, оскільки зараз рядова посадка вулиці представлена гіркокаштаном, липами і ясенами», – написала у Facebook Олександра Сладкова.

Недостатній захист дерев і вирубка здорових насаджень

Водночас Олександра Сладкова додала, що огортання стовбурів дерев дошками та плівкою є недостатнім захистом, тож підрядник має встановити нові конструкції.

Також під час ремонту на вул. Пекарській таки зрізали кілька ясенів, які були здоровими. Посадовиця пояснила це браком комунікації міста з виконавцем робіт.

«Після реконструкції всі компоненти вулиці мають бути в ідеальному стані і без значних втручань прожити ще принаймні 40 років до наступної реконструкції. Відповідно, дерева в незадовільному стані та пошкоджені дерева мають бути замінені. Вміння ж проєктанта знайти рішення, щоб зберегти дерева, які перебувають в доброму стані, – мистецтво», – додала Олександра Сладкова.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: Олександра Сладкова