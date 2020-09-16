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Вулицю Пекарську ремонтуватимуть у три етапи

Вероніка Рой

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Капітальний ремонт вулиці Пекарської відбуватиметься у три етапи. Зокрема, наразі триває перший етап робіт – на ділянці від вул. Шімзерів до вул. Мечникова. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Ремонт на вулиці Пекарській стартували 1 вересня. Роботи виконує ТзОВ «Вельт Капітал». Загальна вартість робіт становить 109,4 млн грн. Ремонт відбуватимуться у три етапи, щоб не створювати значних незручностей з перекриттям вулиці.

«Всі роботи, згідно з договором підряду, мають тривати 12 місяці. Тому вулицю ремонтуватимуть послідовно у 3 етапи і перекриватимуть почергово, кожен етап – окремо», – каже речник ЛКП «Львівавтодор» Олексій Хміль.

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Перший етап – це ділянка вул. Пекарської від вул. Шімзерів до вул. Мечникова. Роботи тут триватимуть до 31 грудня 2020 р. Наразі там перекрито для руху транспорту ділянку від вул. Шімзерів до вул. Мечникова.

Другий етап – ділянка від вул. Тершаківців до вул. Шімзерів. На цій ділянці роботи розпочнуться в листопаді 2020 року.

Третій етап – ремонт вул. Шімзерів. Це ділянка дороги від вул. Пекарської до вул. Мечникова. Роботи там розпочнуться на початку 2021 року.

Загалом ремонт вулиці Пекарської повністю планують завершити до вересня 2021 року.

Фото: ЛМР

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