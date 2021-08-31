Львів оформляє землю під знесеною багатоповерхівкою на Личаківській

Міська інспеція ДАБК оформила право власності на земельну ділянку на вул. Личаківській, 259, де знесли незаконно збудовану багатоповерхівку. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Міська інспекція ДАБК оформила право власності на земельну ділянку на вул. Личаківській, 259. Йдеться про територію, де з численними порушеннями спорудили семиповерхівку, а після тривалої судової тяганини її таки знесли.

«Інспекція ДАБК м. Львова юридично вже оформила право власності на ділянку як погашення боргу забудовника за знесення багатоповерхівки силами ДАБК. Відтак інспекція передасть цю землю у власність міста», – розповіли у департаменті містобудування Львівської міськради.

Зауважимо, на знесення багатоповерхівки на вул. Личаківській, 259 Львів витратив майже 3 млн грн. Суд раніше зобов’язав забудовника, ТзОВ «Лідер моноліт», повернути мерії витрачені на це кошти.

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Однак замість компенсації грошей фірма торік запевнила, що віддасть у комунальну власність міста земельну ділянку, на якій стояв будинок. Йдеться про присадибну земельну ділянку площею 0,1 га.

Як писав Львівський портал, що рішення знести самочинну багатоповерхівку прийняв Личаківський районний суд ще у 2017 році, однак тривалий час забудовник, ТзОВ «Лідер Моноліт», оскаржував його. Наприкінці 2018 року Восьмий апеляційний адміністративний суд м. Львова не задовільнив апеляцію фірми і також зобов’язав її знести житловий будинок на вул. Личаківській, 259.

Цей випадок є першим у Львові, коли Інспекція ДАБК отримала перемогу в суді з позовом про знесення самочинно збудованого об’єкта.

Незаконну багатоповерхівку на Личаківській знесли у квітні 2019 року. Як відбувався цей процес, дивіться за цим посиланням.

Додамо, що згідно з даними аналітичної системи YouControl, засновником ТзОВ «Лідер Моноліт» є бізнесмен, власник «Львівського холодокомбінату» Богдан Копитко.

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Фото: ЛМР