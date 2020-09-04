Знесена багатоповерхівка на Личаківській: забудовник віддав Львову землю

Замість компенсації коштів, витрачених із бюджету Львова на знесення скандальної багатоповерхівки на вул. Личаківській, 259, забудовник віддав у комунальну власність міста земельну ділянку. «За» відповідну ухвалу сьогодні, 4 вересня, під час сесії Львівської міськради проголосували 43 депутати, передає кореспондент Львівського порталу.

Так, сесія Львівської міської ради надала згоду на прийняття у комунальну власність земельної ділянки площею 0,1 га на вул. Личаківській, 259. Йдеться про землю, де раніше знесли незаконну житлову багатоповерхівку.

Як пояснила директорка юридичного департаменту Львівської міськради Гелена Пайонкевич, згадану земельну ділянку місто отримує у власність від забудовника замість повернення коштів, які витратили із бюджету Львова на знесення самобуду.

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Нагадаємо, на знесення багатоповерхівки на вул. Личаківській, 259 Львів витратив майже 3 млн грн. Суд раніше зобов’язав забудовника, ТзОВ «Лідер моноліт», повернути мерії витрачені на це кошти.

Як писав Львівський портал, що рішення знести самочинну багатоповерхівку прийняв Личаківський районний суд ще у 2017 році, однак тривалий час забудовник, ТзОВ «Лідер Моноліт», оскаржував його. Наприкінці 2018 року Восьмий апеляційний адміністративний суд м. Львова не задовільнив апеляцію фірми і також зобов’язав її знести житловий будинок на вул. Личаківській, 259.

Цей випадок є першим у Львові, коли Інспекція ДАБК отримала перемогу в суді з позовом про знесення самочинно збудованого об’єкта.

Незаконну багатоповерхівку на Личаківській знесли у квітні 2019 року. Як відбувався цей процес, дивіться за цим посиланням.

Додамо, що згідно з даними аналітичної системи YouControl, засновником ТзОВ «Лідер Моноліт» є бізнесмен, власник «Львівського холодокомбінату» Богдан Копитко.

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Фото: ЛМР